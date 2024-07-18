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影／楊梅3少年深夜撞違停大貨車再添1死 監視器曝光
15歲的陳姓少年及16歲丁姓、何姓少年前晚相約夜遊，無照騎車行經桃園市楊梅區楊湖路三段時，疑天色昏暗擦撞路邊違停大貨車，陳送醫不治，丁重傷進加護病房也不治，何也受輕傷。39歲的張姓大貨車司機被依過失致死罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
3少年相約夜遊，陳男載丁男騎在前面，而何男自己騎在後面，前晚10時許，3人騎車返家，行經楊梅區楊湖路三段，陳男及丁男疑因天色昏暗、視線不良，不慎擦撞路邊違規停放大貨車。
陳男、丁男機車撞擊大貨車猛烈甩開摔車路中，後方何男閃避不及撞上，2輛機車撞擊嚴重，零件四處散落，陳男、丁男被連續撞擊倒臥路中傷重昏迷，何男則手腳擦挫傷輕傷，現場血跡斑斑、一片混亂。今監視器畫面曝光，只見何男倒地後發現狀況嚴重，立即起身求援。
消防人員獲報到場，發現陳男、丁男倒臥路中、血跡斑斑傷勢嚴重，經送醫急救宣告不治，丁男原傷重昏迷在加護病房搶救，昨晚也宣告不治，何男手腳擦挫傷無生命危險，3人經抽血和酒測值均為0。
楊梅警方表示，路邊停放大貨車被查違規，交通大隊事故處理小組以該輛大貨車停放壓到白線，有妨礙他車通行違規行為，依道路交通管理處罰條例56條1項5款「顯有妨礙其他人、車通行處所停車」，警方將依過失致死罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
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