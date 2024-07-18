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隧道內見工程車...他減速被後車猛撞 又撞工程車1人受傷
洪姓男子今天開車在台62甲線3號隧道內，撞擊前方林男駕駛的轎車後，林車失控撞上停放路旁作業的工程車，並撞傷林姓工程人員。洪、林接受酒測數值都為0，林姓工人送醫後脫險，車禍原因由警方調查。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4點39分接獲報案，台62甲線3號隧道基隆往四腳亭方向車道發生車禍。消防人員抵達現場，發現是3輛車的事故，30多歲林姓工程人員受波及受傷，送往衛生福利部基隆醫院急救，無生命危險。
據了解，40多歲林姓男子開車行經發生事故隧道左側車道時，見前方右側車道有工程施作減速，被後方30多歲的洪姓男子開的轎車撞後上，林車失控撞上停在右側車道旁的工程車，林姓工程人員閃避不及被撞上，腳部和臀部受傷。
事故發生後，台62甲線3號隧道基隆往四腳亭方向交通暫時中斷。警方獲報前往採證及管制交通，完成採證後排除事故現場，恢復正常通行。
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