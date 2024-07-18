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氣好友催討兩千元 他進廁所久久沒出…門一開趕緊送醫
王姓男子今天下午在新北泰山租處向吳姓男子催討2000元欠債，吳男經濟拮据受不了被王催討，在浴室內自殘，王男見吳久久未出開門一看，赫見吳男倒臥血泊中，趕緊通知119派人協助送醫，所幸沒有生命危險。
據了解，王男（22歲）與吳男（21歲）兩人是多年好友，一同北上打拼合租在新北市泰山區文程路一棟社區大樓13樓。吳男近來經濟拮据，他向王男商借2000元應急。
不料，今天下午近3時許，王男向吳催討2000元，吳覺得兩人是多年好友，又知他近況不好卻急著催討借款。吳男氣憤之下拿把水果刀進入浴室許久。王見吳久久未出廁所開門查看，赫見吳男手拿刀倒臥在地上，腹部有道穿刺傷，緊急通報119派員前來協處送醫急救，所幸沒有生命危險。
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