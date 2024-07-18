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104人力銀行爆個資遭不當使用 檢調搜索多間涉案公司
檢調獲報，指有多間公司以支付型購買手法，低價註冊104人力銀行會員，藉此蒐集相關履歷、工作經歷和教育背景等求職資訊，再作為不當使用，違反個人資料保護法；新北地檢署今天指揮調查局台北市調處搜索涉案公司，查扣手機與電腦等物證，約談近10人到案說明，相關人預計晚間移送地檢署複訊。
近來詐騙猖獗，投資、人際、轉職等日常活動常遭不明人士透過FB粉絲專頁、Line社群非法利用。有民間公司看準求職轉職或職涯諮詢會透過104人力銀行頻道刊登，因此以低價註冊非法取得個資。
過去104人力銀行曾遭駭客入侵，還在暗網販售，引發熱烈討論，104人力銀行當時發表聲明證實遭駭，並指出駭客公開的35筆資料都是2013年舊資料，已主動向調查局報案。
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