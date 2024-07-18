台南山上工業區工廠惡火延燒近9小時 燃燒面積約3萬平方公尺

台南山上產協企業公司今上午近9點傳出大火，廠房全面燃燒驚動外界，在消防隊員全力灌救，火勢合計燃燒面積約3萬平方公尺，歷經打火兄弟近9小時灌救，在傍晚5點28分撲滅，廠區已付之一炬，所幸無人傷亡，起火原因及災損後續將調查。

以生產壓克力等樹脂產品著稱的產協企業公司，其台南山上廠區今上午8點44分傳出火警，更燒出蕈狀雲伴隨大量濃煙，吞噬3樓RC構造及鋼骨構造，基地內一般廠房9棟，危險物品5棟（製造區一棟，危物處理場所2棟，室內儲存1棟，室外儲槽1棟）為多棟廠房，且廠區堆放囤積丙烯醯胺、甲醛、甲苯等易燃化學物品，廠區全面燃燒，幸員工76人第一時間均逃出。

消防局共計調派44輛消防車90人投入灌救，除出動南科消防機器人，連今上午剛交車的新營分隊消防化學車也馳往灌救，所幸今中午12點02分初步控制火勢。

消防局午後調派挖土機、大鋼牙等重機具3輛加入救災行列，逐漸順利壓制火勢，傍晚起台南地區陸續降雨，火勢在傍晚5點28分撲滅。