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向北韓購買油畫涉資恐法 檢調約談中國籍男子

中央社／ 台北18日電

中國籍殷姓男子被控向聯合國安理會列為制裁法人的北韓公司購買油畫，涉及資恐防制法。台北地檢署指揮調查局新北市調處搜索殷男住處，並約談殷男到案說明。

聯合國安全理事會於民國106年間做出1718號決議，對北韓進行相關經濟及商業制裁，法務部於同年8月7日公告該決議及制裁名單，任何人不得直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益。

檢調獲報，在台灣開設畫廊的中國籍殷姓男子，多年來向北韓萬壽台創作社購買油畫，由於萬壽台是聯合國安理會決議列為受制裁的法人，也在法務部公告的名單內，殷男的行為可能涉及資恐防制法。

台北地檢署昨天指揮新北市調查處前往殷男住居所執行搜索，並約談殷男家屬到案，並於今天約談殷男說明。

資恐防制法第9條規定，明知為指定制裁之個人、法人或團體，而仍直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

北檢去年也接獲情資，指某企業社趙姓負責人向北韓萬壽台購買油畫。不過，檢察官查出相關畫作寄件地點是中國，也沒有趙男匯款給北韓公司的紀錄，認為趙男犯罪嫌疑不足，予不起訴處分。

北韓 國安

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