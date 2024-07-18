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影／畫面曝光！台中漢神工地旁 砂石車疑闖紅燈撞騎士命危

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天下午3時許獲報，北屯區環中路、崇德路近漢神百貨工地處，發生一起砂石車與機車的交通事故，救護車到場時，年約26歲的機車男騎士有嚴重創傷，已無生命跡象，已送醫搶救中，現場機車碎片滿地，可見當時衝擊力道。經查，案發原因初判是行駛在環中路的砂石車違反號誌，撞上行駛在崇德路的機車騎士釀禍，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。

經查，陳姓女子（32歲）在今天下午3時許，駕駛砂石車沿北屯區環中路由西向東直行，當時陳姓男子（26歲）騎機車沿崇德路由南向北直行，雙方在環中路、崇德路口發生碰撞，造成機車車體毀損，陳女未受傷，陳男嚴重創傷，無生命跡象，送中國醫藥大學附設醫院急救，仍未脫險。

經查，陳女酒精濃度為0，初判是陳女疑似闖紅燈釀禍，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。

第五警分局呼籲，行經路口應遵守號誌管制，並注意車前狀況、減速慢行，避免意外發生。

台中市北屯區崇德路、環中路在今天下午3時許，發生砂石車與機車的交通事故，機車騎士無生命跡象送醫。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、環中路在今天下午3時許，發生砂石車與機車的交通事故，機車騎士無生命跡象送醫。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、環中路在今天下午3時許，發生砂石車與機車的交通事故，機車騎士無生命跡象送醫。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、環中路在今天下午3時許，發生砂石車與機車的交通事故，機車騎士無生命跡象送醫。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、環中路在今天下午3時許，發生砂石車與機車的交通事故，機車騎士無生命跡象送醫。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、環中路在今天下午3時許，發生砂石車與機車的交通事故，機車騎士無生命跡象送醫。圖／讀者提供

交通事故 砂石

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