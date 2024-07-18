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躺超商冰櫃拍片...高雄16歲少年今被逮 親口揭露原因

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄美濃區黃姓少年14日晚間與朋友到杉林區的超商吃泡麵，只因一時無聊，竟鑽進超商的冰櫃躺下來，閉上眼睛面露安詳表情，有人拍冰櫃並喊：「哥哥來看你囉」。近日影片流出，引起網友撻伐，超商業者下架冰櫃內食品並消毒，報警提告，警方今天下午查獲黃姓少年，訊後依毀損罪函送法辦。

警方表示，黃姓少年（16歲）家住美濃區，本月14日晚間9時許，黃姓少年與朋友到杉林區的萊爾富超商吃泡麵，黃姓少年躺進冰櫃，讓友人幫他關上冰櫃的玻璃門後，露出一臉安詳的表情，友人還說：「哥哥來看你囉」，並拍下一段11秒的影片。

影片上網後引發網友一片撻伐。許多人異口同聲說，由衷希望他們早日達成夢想，「去躺真正的冰櫃」、「辦個祈福法會讓他們去躺」、「怎麼不去躺殯儀館冰櫃」，也有人說，「猴媽知道孩子這麼小就躺冰櫃，一定很傷心」。

萊爾富今發表聲明表示，有關消費者躺臥門市冰櫃事件，公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒。躺臥冰櫃行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，公司不排除追究行為人法律責任，目前已報警交由警方處理。

轄區高雄市警局旗山分局說，獲報後調閱監視器畫面追查，根據黃姓友人騎乘的一輛機車，循線查出黃姓少年住在美濃區，今天下午前往黃姓少年家中查訪，家屬說他不在家、手機也關機，警方回程途中，在少年住家附近發現他身穿與14日晚間相同的衣服，當場上前逮人。

黃姓少年對警方說，因為無聊才躺進超商冰櫃，原本想說不要緊，但沒想到今天看到影片上新聞，才驚覺「不好了！」沒想到下午就被警方找到。警方說，超商事後清除冰櫃內的食品並進行消毒，損失約1萬5000元。全案訊後將依毀損罪嫌將黃姓少年函送法辦。

黃姓少年躺進超商冰櫃，面露安詳表情，讓同伴拍攝影片。圖／翻攝自Threads
黃姓少年躺進超商冰櫃，面露安詳表情，讓同伴拍攝影片。圖／翻攝自Threads
警方調閱監視器畫面追查，根據黃姓少年友人騎乘的一輛機車（紅圈處），查出黃姓少年身分並在今天下午將他逮捕到案。記者王勇超／翻攝
警方調閱監視器畫面追查，根據黃姓少年友人騎乘的一輛機車（紅圈處），查出黃姓少年身分並在今天下午將他逮捕到案。記者王勇超／翻攝

影片 美濃 萊爾富超商

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