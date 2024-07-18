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國3內車道開96公里挨罰3000元 車主老婆卻成苦主
南投埔里陳姓民眾日前駕車走國道3號卻收到罰單，原以為是超速挨罰，看了才發現是因車速96公里行駛內側車道被開罰3000元，相當訝異；而因接到罰單當天是老婆生日，老婆只好把吃生日大餐的錢省下來，拿來繳罰款，意外成了苦主。
陳姓民眾指出，他上個月從南部開車北上要回家，但行經國道3號北向284.1公里路段時竟被開了一張罰單，由於他過去都是因為開快車被開單，以為這次又超速被抓，沒想到一看罰單，是以時速96公里開在內側車道被開，讓他相當訝異。
他說，罰單上違規事實敘明「行駛高速公路未依規定行駛車道者－小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，限速110公里，行速96公里。」96公里不算太慢，不算龜速，仍被罰了3000元，只能當學費，下次就知道內車道要開到最高速限。
陳姓民眾也將經驗貼上臉書，沒想到釣出一堆苦主，有人分享在國道6號內車道開99公里也被開，一樣罰3000元；也有人說，在國6開98公里同樣被開；也有人提醒，未保持安全車距、不專心開車也會抓，尤其是國道上天橋最常偷拍。
不過，此次事件最大的苦主應該非陳妻莫屬，陳姓民眾說，接到罰單，按慣例，他得自己繳罰款，但收到罰單那天是妻子生日，妻子體恤他的荷包失血，貼心提議全家在家吃蛋糕慶生，讓他就省下吃生日大餐的錢，可以拿去繳罰金。
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