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大半夜上合歡山燒紙錢 林業署報警追查要開罰

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山是全台首座國際暗空公園，日前才又民眾因在昆陽停車場放煙火遭罰，昨晚又傳出有民眾在武嶺停車場焚燒紙錢，引發網友撻伐。林業署南投分署表示，已掌握可疑對象，並報警調查，若查證屬實將依法開罰，最高可處3000元罰鍰。

合歡山位於太魯閣國家公園內，因海拔高、幾無光害，觀星品質優良，2019年成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，對環境、光害等有相關規範。但上月底卻有民眾在台14甲線昆陽停車場大肆施放煙火，引發關注，並遭遭警方查出開罰。

沒想到，隔不到一個月又見類似狀況，臉書專頁「中橫路況交通資訊站」今貼文指出，「一大早在武嶺就看到這一幕，只能無奈的笑」，並附上昨晚遭人焚燒紙錢的照片，呼籲國家公園內禁止燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全的物品。

該貼文也引發網友一片撻伐，不少人直呼「誇張」、「沒公德心」、「太離譜了」、「沒品就不要出門」等，也有人懷疑可能是宗教團體，甚至認為類似狀況一再發生「是在挑戰公權力」，或感嘆山林教育、道德素養等仍不足該改進等。

對此，林業保育署南投分署表示，經了解，該起事件發生在昨天深夜11時40分左右，且經調閱武嶺停車場監視器，發現有疑似行為人車牌，已報請保7總隊第9大隊合歡小隊依法查緝，依國家公園法可處1500至3000元罰鍰。

合歡山武嶺停車場昨深夜遭人焚燒紙錢，網友撻伐，林業署南投分署則已報警查辦。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
合歡山武嶺停車場昨深夜遭人焚燒紙錢，網友撻伐，林業署南投分署則已報警查辦。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」

停車場 太魯閣國家公園 武嶺

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