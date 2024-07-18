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高雄婦文具店賣2元六合彩明牌 煽惑賭博判拘50天

中央社／ 高雄18日電

高雄蔣姓婦人在文具店內以1張2元賣六合彩等明牌字報，警方前往查緝扣得11張明牌，高雄地院審酌其以文字煽惑他人犯賭博罪，據此依妨害秩序罪判拘役50天，可易科罰金。

高雄地方法院審理時發現，蔣婦民國101年起就在店裡販售明牌，也曾被警方查獲，最後聲請簡易判決判拘40天，但卻未因此罷手，僅縮小範圍以每張新台幣2元，販賣香港六合彩、今彩539明牌字報，以供簽賭時參考。

法官審酌蔣婦坦承犯行，雖未能記取先前教訓，又以類似方式煽惑他人犯罪，足以助長賭博風氣，有礙社會善良風俗，所為實非可取。據此依妨害秩序罪煽惑他人犯罪判拘役50天，可用5萬元易科罰金，可上訴。

判決指出，蔣婦民國101年起在高雄一間文具店以每張2元價格，販售六合彩及今彩539等多種明牌字報，以供簽賭時參考。但販售期間曾被警方逮到判刑，警方今年1月間接獲情資前往查獲，當場扣得11張開獎號碼單，並以文字公然煽惑他人犯賭博罪送辦。

今彩539 文具店 賭博

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