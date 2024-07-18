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遊客合歡山武嶺違法燒紙錢、放煙火 林業署、保七警查辦

中央社／ 南投縣18日電

合歡山位於太魯閣國家公園範圍，6月、7月接連發生遊客在昆陽、武嶺違規放煙火、沖天炮，昨天深夜又有民眾在武嶺停車場燒紙錢，南投林業分署今天報請保七總隊第九大隊查緝。

太魯閣國家公園合歡山昆陽界址碑附近6月29日深夜有遊客違規施放煙火，7月3日清晨又有人在海拔3275公尺的合歡山武嶺停車場施放沖天炮，行為違反太魯閣國家公園區域內禁止事項，太魯閣國家公園管理處、警政署保安警察第七總隊第九大隊後續通知行為人說明。

不料，有民眾今天上午在武嶺停車場發現燃燒紙錢痕跡及未焚燒紙錢飄散，武嶺停車場管理機關農業部林業及自然保育署南投分署今天表示，經調閱停車場監視器，發現1男、1女昨天深夜10時39分進場、今天凌晨0時29分離開，焚燒紙錢狀況昨天深夜11時40分發生。

南投林業分署指出，焚燒紙錢違反太魯閣國家公園區域內禁止事項第8條「禁止於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」，可處新台幣1500元至3000元罰鍰，已掌握疑行為當事人車牌，今天將相關情事報請保七總隊第九大隊合歡小隊依法查緝。

依業務不同，合歡山管理機關包含南投林業分署、太魯閣國家公園管理處，分署說明，合歡山國家森林遊樂區「遊樂設施」由南投分署轄管，如住房設施、停車場、步道，林班地則包含南投、台中、花蓮分署，火災、盜伐、濫墾、被倒垃圾等由轄區分署處理。

南投 合歡山 太魯閣國家公園 武嶺

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