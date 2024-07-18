嚮往警察父親事蹟 田中派出所實習生出任務逮車手

112年警察特考實習生傅政傑，從小立志追隨父親腳步從警，日前與彰化縣警察局田中分局田中派出所員警出任務，順利逮獲詐團車手，他認為這次經驗對往後應會有很大幫助。

田中分局今天發布訊息指出，一名婦人誤信網路上穩賺不賠投資陷阱，答應投入新台幣20萬元，並與詐騙集團相約在高鐵彰化站面交。

田中派出所接獲情資後，得知疑似詐團車手至高鐵搭車，警方依照特徵尋找，由傅政傑與員警到高鐵北上月台巡視，順利在發車前找到18歲任姓車手，當場承認面交取款遭逮，警方依涉詐欺罪嫌移請彰化地方檢察署偵辦。

傅政傑告訴媒體，父親是警察，他從小即嚮往父親抓捕犯嫌的英勇事蹟，立志跟隨父親腳步從警，今年暑假他到田中所實習，體驗警察工作生態，這次任務是根據線報提供相關訊息，得以辨別車手外觀及穿著順利逮人，將對未來工作給予很大幫助。

田中分局長簡龍宏表示，目前國內詐欺犯罪氾濫，呼籲民眾勿輕信網路或社群軟體上任何投資可輕鬆獲利的資訊，這些極有可能是詐騙集團所使用的假投資詐騙手段，一不小心就會讓血汗積蓄付諸流水，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線。