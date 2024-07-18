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車禍不怕等很久！北市交警全面E化 APP就能畫現場圖

聯合報／ 記者林麗玉黃子騰／連線即時報導

過去交通警察現場處理事故多要紙本作業，現場處理時間耗時，北市交通警察大隊將全面推動現場處理E化，以APP處理交通事故，預估一件僅需17分鐘，將購足168台平板電腦，警方指出，不僅能降低民眾等候時間，也可以避免後端員警人工建檔繁瑣作業；新北交通警察大隊也將採購APP等軟體，預計今年底上線。

交通警察抵達事故現場，若用紙本作業，需丈量現場、手工繪圖，也須填許多表單，回到分隊，再將紙本資訊掃描、輸入電腦，過程費時，北市交大民國111年開始推動E化，在現場直接透過平板電腦APP完成建檔並同步上傳系統資料庫。

北市交大隊事故組長王雅佩表示，目前有46台平板電腦配發各分隊，7月底會再驗收74台，預估明年購足168台給各分隊；過去紙本作業一件交通事故需要45分鐘，透過APP一件僅約17分鐘，約可以節省62%的時間，避免民眾在現場等候過久。

例如，多事故的路口在APP內就有模板底圖，警員不必像過去每件重新畫現場交通管制設施，只要填上新的人事時地物即可，電腦輸入也不必擔心警員字跡潦草，走入司法程序，法官看談話記錄表也會更清楚。

王雅佩說，目前雖然有46台平板電腦供14分隊使用，以各分隊每一班4小時出勤，在外有3到4個警網，但平板需充電，要輪著用使用，現階段還須紙本輔助作業；預估購足168台平板電腦，各分隊至少可配發8台以上，繁重轄區如中山、大安和內湖分隊也會配發較多台，現場處理全面Ｅ化作業。

新北警交通大隊表示，目前警方處理交通事故仍是由警員於現場初步手繪，後續回警局後再透過電腦繪圖軟體畫正式圖，或是直接將現場圖掃瞄建檔。

為節省人工建檔時間邁向E化，新北市交大採購現場處理APP及繪圖軟、硬體，目前已完成招標程序正履約中，預計今年底前會上線。未來警員將可透過APP、平板直接繪製現場圖，大幅節省人工作業時間。

台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，不再用紙本作業。圖／北市交大提供
台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，不再用紙本作業。圖／北市交大提供
台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，明年將購足168台平板電腦。圖／北市交大提供
台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，明年將購足168台平板電腦。圖／北市交大提供
台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，不再用紙本作業。圖／北市交大提供
台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，不再用紙本作業。圖／北市交大提供
台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，不再用紙本作業。圖／北市交大提供
台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，不再用紙本作業。圖／北市交大提供
台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，明年將購足168台平板電腦。圖／北市交大提供
台北市交通警察大隊將全面推動交通事故處理Ｅ化，明年將購足168台平板電腦。圖／北市交大提供

交通事故 警察

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