獲報瓦斯外洩、敲門又沒人應 消防隊差點因「波羅蜜」破門救獨老

基隆市消防局今日凌晨接獲信義區一處社區住戶報案，聞到瓦斯氣味，擔心社區內有住戶瓦斯外洩，可能引發爆炸等危險。消防員到查檢測未發現，循氣味到1名獨居老人家中，發現原來是屋內波羅蜜的氣味，虛驚一場。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨零點多，接獲教孝街一處社區住戶報案，指聞到濃濃的「瓦斯味」，擔心發生危險。

消防人員趕抵現場，在住宅外就有聞到異味，但用儀式檢測並沒有瓦斯外洩跡象。接著循著「瓦斯」氣味，發現來自3樓住戶，敲門10多分鐘後都沒有人回應，擔心住戶可能一氧化碳中毒等狀況，準備破門時，這名獨居老人起床開門，消防員入屋檢視，發現其他住戶以為的瓦斯氣味，其實是屋內波羅蜜的味道。

消防局表示，這起疑似瓦斯外洩事件雖然以虛驚一場收場，但住家若真的發生瓦斯外洩事件，可以「禁、關、推、離」4步驟處置，就是「禁」：禁止開、關任何電器，避免產生火花。「關」：關閉瓦斯開關。「推」：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去。「離」：離開現場到戶外。

消防局說，居家發現瓦斯漏氣時，請民眾注意保持良好通風，檢查橡膠軟管、瓦斯管線，可使用肥皂水塗佈在管線、管件及開關，如果泡泡持續出現則有漏氣現象，應先關閉計量表前開關或瓦斯桶開關閥，並聯絡天然氣公司或瓦斯公司處理。

公共場所發現瓦斯漏氣時，應即關閉附近瓦斯開關，嚴禁火源，同時立即通報瓦斯公司及119，告知瓦斯洩漏位置及有無受傷人員。營業處所應廣播或通知商家、消費者關閉瓦斯、停止使用用火、用電設備器具，並熄滅香菸等火源，依公司人員指示避難。