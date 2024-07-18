影／台南山上工業區工廠大火 中午火勢控制、預估最快深夜撲滅

以生產壓克力等樹脂產品著稱的產協企業公司，其台南山上廠區今上午傳出火警，更燒出蕈狀雲伴隨大量濃煙，在打火兄弟持續灌救，今中午12點02分初步控制火勢，預估撲滅時間可能最快得到深夜，起火原因及財損待釐清。

今起位於山上工業區的工廠大火廠內囤積丙烯醯胺、甲醛、甲苯等易燃化學物品，廠區全面燃燒，不時傳出爆炸聲驚動外界；遠在15公里外永康都可看到上空濃煙，台南市消防局先後調派39車79人馳往灌救，除出動南科消防機器人，連今早甫交車造價1300萬元新營消防分隊化學車也第一時間投入灌救。

不過火勢凶猛，不時傳出駭人爆炸聲，消防人員緊急退避，在現場警戒，並調派挖土機、大鋼牙等重機具加入，在中午12點02分火勢控制。

台南市環保局也發布火警空品提醒，目前風向為西北風，可能影響空氣品質範圍為 山上區。環保局表示，消防隊已至現場控制火勢，提醒位在提醒範圍的民眾關閉門窗，如需外出，請戴口罩做好自我防護。

目前火勢幸未蔓延至廠外，消防局清查，人員第一時間都及時逃出，未有人員受困，持續與惡火搏鬥中，近午調派挖土機等重機具加入，至於起火原因及財損持續調查中。