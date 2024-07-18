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影／大車國道「喇叭當煞車」撞凹轎車屁股 甜美駕駛反應被讚爆
杜姓男子駕駛大貨車昨天上午7時43分許行經國道岡山路段時，疑分心追撞前方王姓女子駕駛的轎車，王的車屁股遭撞凹，過程被前車前後行車記錄器錄下PO網，網酸杜男「將喇叭當煞車」，而王女挨撞後，車往前滑行，還刻意閃過前車，未釀二次追撞事故，此舉被網友讚爆。
臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」今貼出一則影片，指「國道一號 南下約342公里處，大力撞下去」，由於原PO的轎車裝了前後行車記錄器，駕駛將車禍過程剪接PO網。
只見影片中後方傳來一輛大貨車急鳴的喇叭聲，隨後一輛白色轎車遭猛烈追撞，緊接著映入駕駛眼前的是車屁股被撞凹的轎車，緩慢在路肩滑行。
影片引發網友熱議，有網友批大貨車駕駛「原來真的有人用喇叭在煞車的」、「開大車的是在看手機嗎，看他樣子根本沒踩剎車呢」、「大貨車司機都沒在看路」、「學長又調皮了」。
不少網友稱讚挨撞的白車駕駛「好人一生平安，被撞還不忘要避開前車」、「幸好白車被撞之後有閃掉前車」、「感謝後車保持安全距離」。
網友的讚美釣出長相甜美的白車女駕駛留言回應，指身為被撞的小白車主，大家行車要注意安全，反應要很好，當時她有聽到喇叭聲，然後看後照鏡，當下心想不會吧，但已經有心裡準備被撞，撞上去瞬間，有趕快握緊方向盤靠右閃過前車。
國道警察隊第五大隊警方指出，當時杜男（52歲） 駕駛大貨車，行經國道341.4公里處、接近岡山路段時，疑因分心不慎追撞前方由王女 （42歲） 駕駛的轎車致生車損，幸事故未造成人員受傷。
警方指出，兩車駕駛均無飲酒情形，詳細肇責由岡山分隊釐清。
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