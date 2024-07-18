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超速40公里吃雙罰單 開罰數量1年增加近5倍

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

交通部去年6月修法，將超速60公里為危險駕駛下修為40公里。政策上路滿1年，台北市交通局發現，修法後嚴重超速的數量增加近5倍，也有許多民眾不知道嚴重超速不僅會處罰駕駛人最高3萬6000元罰鍰，還會吊扣車主牌照6個月，可累積處罰，就曾有民眾在同道路被連續開罰13次，罰鍰累計15萬6000元，因未到案處理已註銷牌照並移送強制執行。

自2023年6月30日起，行車速度只要超過規定之最高時速40公里以上，就屬嚴重超速，依「道路交通管理處罰條例」中危險駕駛規定舉發，除罰鍰新台幣1萬2000元至3萬6000元、記違規點數3點及參加道安講習外，還會吊扣車主牌照6個月。

每天開車上班的通勤族王先生認為，超速40公里確實很危險，國道最高速限110公里已經很快，要達到危險駕駛等於要開150公里，在沒車的狀況下也許不會怎樣，但路上只要有車，看見後方來車不斷加速又呼嘯而過真的會很緊張，就怕有事故發生自己受到波及。

林小姐則說，在台北的平面道路上不太會遇到嚴重超速的駕駛，畢竟隨時都有車輛在路上，想要開快也不可能，反而最擔心蛇行鑽車的汽、機車駕駛與砂石車超速，載著重物只要超速10公里就很難煞住，應該更要嚴罰。

北市交通局統計，2023年危險駕駛樣態排名，最大宗為「超速40公里以上」有3371件、「任意煞車或暫停」271件、「迫使他車讓道」148件、「在道路蛇行」118件。而2023年1月至6月嚴重超速開罰672件、扣牌609件；修法後2024年1月至6月，超速增加至3972件，多了3300件，激增491.1%、扣牌2087件，多了1478件、242.7%。

北市裁決所表示，許多民眾不知道新的處罰規定，若車速超過最高速限40公里，舉發機關會掣發2張同時間及同地點的嚴重超速罰單，1張針對駕駛人處以罰鍰、1張針對車主處以扣牌6個月處分；依「行政罰法」二者皆需處罰，無「一罪二罰」的問題。其違規地點相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，得連續舉發。

交通部去年6月修法，將超速60公里為危險駕駛下修為40公里，裁罰件數暴增近5倍。圖／聯合報系資料照
交通部去年6月修法，將超速60公里為危險駕駛下修為40公里，裁罰件數暴增近5倍。圖／聯合報系資料照

交通違規 修法 北市 罰單 速限

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