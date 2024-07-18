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高溫飆升想玩水 消防夏令營教學童救溺五步 防溺十招
全台高溫飆升想玩水，新北市消防局第四救災救護大隊今天起在新店慈濟靜思堂舉辦為期2天的舉辦消防夏令營，吸引新北市400名國小學童報名參加，消防員不僅教導國小學童救溺五步，防溺十招，一旦遇到緊急情況，才能冷靜應對，保護自己和他人的安全，透過地震體驗車和濃煙體驗，讓參與者親身感受真實地震及火災發生時的狀況，彷彿身歷其境，達到寓教於樂的宣導效果。。
消防局第四救災救護大隊在此次消防夏令營利用闖關體驗，設計5大站，共有10項防火、防災教育課程，藉由地震體驗車和濃煙體驗讓學童了解地震可能造成的危害及避難逃生要領，讓他們能夠把安全知識帶回家，活動還設有人體套桿救生圈及處置體驗，透過兩人互動模擬溺水真實情境，並搭配適齡學童專用救生衣，教導學童救溺五步、防溺十招等口訣，活動中還有九宮格與室內消防栓射水體驗，讓學童體驗消防工作的辛勞。
第四救災求護大隊長陳志瑋表示，今天首日有200人報名，預計2天體驗活動共有400人參與，讓學童們學習到寶貴的防災知識，更讓他們在實際操作中增強應對災害的能力，透過這樣的體驗，讓國小學童從小紮根，更深刻地理解防災的重要性，並在未來遇到緊急情況時，能夠冷靜應對，保護自己和他人的安全。
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