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陸籍慣竊男子空中橫行 航警蒐證逮人竊盜罪起訴

中央社／ 桃園機場18日電

航空警察局今天宣布破獲空中竊盜案，警方表示，中國籍張姓男子多次利用來台機會，在航班上鎖定周遭乘客行李偷竊，經航警掌握逮捕，並依涉嫌刑法加重竊盜罪送辦起訴。

航警局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全上午接受媒體聯訪表示，3月起陸續接獲多起國籍航空班機上發生財物竊盜案，警方分析得知竊嫌犯案模式，多挑選東南亞及大陸地區長途航班搭乘來台，並鎖定鄰近座位旅客，假借翻動座位上方行李架自身行李機會竊取他人現金財物。

陳博全指出，航警局立即成立專案小組並報請桃園地方檢察署檢察官陳嘉義指揮偵辦，經清查分析旅客入出境資料，發現中國籍55歲張姓男子從今年起頻繁搭機來台，且座位與多名不特定被害人隔走道比鄰，嫌疑重大。

為蒐集相關犯罪事證，陳博全說，航警局特別派遣專案人員搭乘國籍航空遠赴境外布署，經長期於機艙內蒐證掌握犯罪證據，於4月12日張男再度搭機來台故伎重施時，由專案人員錄影蒐證並於抵台後緝捕到案，並於張男行李內查獲共16種外幣贓款，依涉嫌刑法加重竊盜罪移送桃檢偵辦，並於近日起訴。

航警局表示，隨著外籍旅客來台觀光及國人搭機旅遊人數遽增，呼籲旅客搭機時隨身攜帶個人重要財物，貴重物品也不要放在機艙行李櫃，避免財物遭竊影響出遊心情。

偷竊

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