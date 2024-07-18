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寵物賣場門口棄養3隻貓 汐止男被抓包罰9萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市汐止區一家寵物用品賣場營業前，突然發現門口被人棄養3隻小貓，查閱門口監視器發現是被一位戴安全帽的男子棄養。新北動保處表示，此行為已涉及棄養，依動保法規定開罰9萬元，並沒入動物，行為人被列為禁止認養黑名單。動保處統計，今年上半年共有53起棄養事件。

賣場業者提供棄貓影片給動保處，動保員會同汐止分局追查人車行蹤，根據監視器畫面指出，行為人於案發當天駕駛車輛停放於賣場附近路旁，為掩人耳目，竟以頭戴安全帽，改採徒步方式走向賣場門口，趁四下無人，將裝有小貓的箱籠，棄置於賣場門口，隨即轉身離去，3隻小貓也被帶回動物之家安置。

動保處以車追人，函請行為人到案說明，行為人表示小貓是在自家附近山區的浪貓，但因家人反對飼養，故送去賣場想供人認養，因去的時間太早就直接將小貓箱籠放在門口。

動保處表示，行為人無法提供拾獲小貓確切事證，另外也有實際照養過，認定行為人棄貓行為確實違反動保法開罰，依據棄養隻數，共計裁罰9萬元，同時沒入動物，並將行為人列為禁止飼養黑名單。

有動保員表示，過去在獸醫診所就職期間，平均半年就會發生民眾把毛孩棄養在門口事件，他坦言，很多民眾會覺得獸醫診所可以幫忙照顧，可以幫忙「做公益」。

動保處統計，去年棄養件數38件，但今年1到6月棄養事件已有53起，例如今年3月，就有民眾把2隻貓咪棄養在板橋望月公園，因此被開罰9萬元，民眾若沒做好飼養動物的準備，請勿隨意棄養，假設真的無力飼養，也應該要為寵物尋找新飼主，或者依規定送交動物之家。

新北市汐止區一家寵物用品賣場營業前，突然發現門口被人棄養3隻小貓，被動保處帶回安置。圖／新北市動保處提供
新北市汐止區一家寵物用品賣場營業前，突然發現門口被人棄養3隻小貓，被動保處帶回安置。圖／新北市動保處提供
根據監視器畫面指出，行為人於案發當天駕駛車輛停放於賣場附近路旁，為掩人耳目，竟以頭戴安全帽，改採徒步方式走向賣場門口，趁四下無人，將裝有小貓的箱籠，棄置於賣場門口。圖／新北市動保處提供
根據監視器畫面指出，行為人於案發當天駕駛車輛停放於賣場附近路旁，為掩人耳目，竟以頭戴安全帽，改採徒步方式走向賣場門口，趁四下無人，將裝有小貓的箱籠，棄置於賣場門口。圖／新北市動保處提供

動保法 小貓 棄養

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