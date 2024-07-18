麥寮鄉代會主席涉收土尾業者保護費 住處搜到黃金35兩、10萬餘美元
雲林縣檢警查獲傾倒廢棄物案，查出麥寮鄉代會主席韓青山疑涉入其中，多名小弟打著他的名義，以每日6千至9千元不等價格向土尾業者收取保護費，昨兵分多路帶回多人偵訊，韓青山訊後被依恐嚇取財、違反組織犯罪條例罪嫌聲請羈押，法院裁定20萬元具保，雲林地檢署認為裁定失當，將提抗告。
雲林地檢署檢察官莊珂惠2023年查緝雲林地區農地遭回填廢棄物案件時，發現多名土尾業者在雲林地區回填廢棄物期間，遭韓青山及其張姓、黃姓、許姓小弟恐嚇，韓青山等人明知土尾業者在半夜從事回填廢棄物是不法行為，竟利用土尾業者擔心遭查獲的心態，脅迫每位土尾業者每日須支付6000元至9000元不等，俗稱「照水」的保護費，如有不從者，即威脅要檢舉，甚至率眾包圍土尾場，阻礙土尾業者作業，以此方式進行恐嚇取財。
檢警調昨兵分15路搜索代表會、相關犯嫌住處等處所，在韓青山的小弟住處查扣長槍子彈60顆、長槍彈夾1個、斧頭1把、開山刀1支、防彈衣1件、球棒1枝等物、另查扣BMW轎車1輛、PORCHE轎車1輛、TOYOTA轎車1輛，並在韓青山住處查扣現金56萬8500元、10萬6100美元、黃金35兩、白金5兩、金項鍊、鑽石、精品手提包1個等物。
雲林地檢署表示，檢察官訊問後，認為韓青山及其張姓、黃姓、許姓小等人涉嫌組織犯罪條例第3條第1項指揮及參與犯罪組織、槍砲彈藥刀械管制條例第12條第4項持有具殺傷力之子彈、刑法第305條恐嚇危害安全、第346條第1項恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及逃亡之虞，昨晚向雲林地方法院聲請羈押。
其中張嫌、黃嫌今凌晨裁定羈押禁見，韓青山及許嫌則因法院認為無羈押必要，分別予以具保20萬、5萬，另外，韓青山的員工包括陳姓、王姓、林姓等4人涉嫌恐嚇等罪嫌，5萬至50萬元不等金額具保。主任檢察官朱啟仁表示，有關韓青山經法院裁定具保部分，地檢署認為韓青山有串供滅證之虞，裁定有失當之處，將提起抗告。
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