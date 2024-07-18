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麥寮鄉代會主席涉收土尾業者保護費 住處搜到黃金35兩、10萬餘美元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣檢警查獲傾倒廢棄物案，查出麥寮鄉代會主席韓青山疑涉入其中，多名小弟打著他的名義，以每日6千至9千元不等價格向土尾業者收取保護費，昨兵分多路帶回多人偵訊，韓青山訊後被依恐嚇取財、違反組織犯罪條例罪嫌聲請羈押，法院裁定20萬元具保，雲林地檢署認為裁定失當，將提抗告。

雲林地檢署檢察官莊珂惠2023年查緝雲林地區農地遭回填廢棄物案件時，發現多名土尾業者在雲林地區回填廢棄物期間，遭韓青山及其張姓、黃姓、許姓小弟恐嚇，韓青山等人明知土尾業者在半夜從事回填廢棄物是不法行為，竟利用土尾業者擔心遭查獲的心態，脅迫每位土尾業者每日須支付6000元至9000元不等，俗稱「照水」的保護費，如有不從者，即威脅要檢舉，甚至率眾包圍土尾場，阻礙土尾業者作業，以此方式進行恐嚇取財。

檢警調昨兵分15路搜索代表會、相關犯嫌住處等處所，在韓青山的小弟住處查扣長槍子彈60顆、長槍彈夾1個、斧頭1把、開山刀1支、防彈衣1件、球棒1枝等物、另查扣BMW轎車1輛、PORCHE轎車1輛、TOYOTA轎車1輛，並在韓青山住處查扣現金56萬8500元、10萬6100美元、黃金35兩、白金5兩、金項鍊、鑽石、精品手提包1個等物。

雲林地檢署表示，檢察官訊問後，認為韓青山及其張姓、黃姓、許姓小等人涉嫌組織犯罪條例第3條第1項指揮及參與犯罪組織、槍砲彈藥刀械管制條例第12條第4項持有具殺傷力之子彈、刑法第305條恐嚇危害安全、第346條第1項恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及逃亡之虞，昨晚向雲林地方法院聲請羈押。

其中張嫌、黃嫌今凌晨裁定羈押禁見，韓青山及許嫌則因法院認為無羈押必要，分別予以具保20萬、5萬，另外，韓青山的員工包括陳姓、王姓、林姓等4人涉嫌恐嚇等罪嫌，5萬至50萬元不等金額具保。主任檢察官朱啟仁表示，有關韓青山經法院裁定具保部分，地檢署認為韓青山有串供滅證之虞，裁定有失當之處，將提起抗告。

雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山涉嫌恐嚇傾倒廢棄物的土尾業者，收取保護費，今裁定20萬元交保。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山涉嫌恐嚇傾倒廢棄物的土尾業者，收取保護費，今裁定20萬元交保。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山及其小弟涉嫌恐嚇傾倒廢棄物的土尾業者，收取保護費，警方在韓青山住處搜到美金、黃金等物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山及其小弟涉嫌恐嚇傾倒廢棄物的土尾業者，收取保護費，警方在韓青山住處搜到美金、黃金等物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山涉嫌恐嚇傾倒廢棄物的土尾業者，收取保護費，今裁定20萬元交保。記者陳雅玲／攝影
雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山涉嫌恐嚇傾倒廢棄物的土尾業者，收取保護費，今裁定20萬元交保。記者陳雅玲／攝影
雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山及其小弟涉嫌恐嚇傾倒廢棄物的土尾業者，收取保護費，警方在其小弟住處搜到長槍、防彈衣等物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山及其小弟涉嫌恐嚇傾倒廢棄物的土尾業者，收取保護費，警方在其小弟住處搜到長槍、防彈衣等物。圖／雲林地檢署提供

廢棄物 恐嚇 雲林

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