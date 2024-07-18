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影／新北拖吊車疑未鎖固、違停車沿途甩 車主怨車損…警秀監視器澄清

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林姓男子日前將車違停在板橋區長江路騎樓，海山警獲報後偕同拖吊車將車輛拖走。但拖吊車作業時疑似未將車輪鎖固，導致拖吊時違規車輛左右偏移，拖吊車輔助輪擦還擦撞路邊擺放之三角錐，但並未發生車損狀況。林男領車時曾向拖吊場反映車輛有車損，卻未明確表示何處車損，目前已將車輛先行領回。

據了解，林姓男子14日下午將廂型車停放在板橋區長江路騎樓及人行道上，明顯阻礙行人通行，民眾見狀立即報警檢舉。海山警方獲報後偕同拖吊場拖吊車前往，經檢視車內無人且違規事實明確，警員製單後由拖吊車人員執行拖吊作業。

但拖吊車業者在拖吊時疑似未將車輪鎖固，導致被拖吊車輛時沿途左右偏移，拖吊車輔助輪還曾擦撞到路邊擺放之三角錐，但經檢視後並未發生車損。林男晚間6時許前往拖吊場領車時，向拖吊場反映車輛受損，卻未明確表示何處車損就先將車輛領回，海山警方檢視監視器畫面後，也確認並無車損狀況發生。

拖吊車執行拖吊時疑未將車輪鎖固，導致車輛發生偏移。記者黃子騰／翻攝
拖吊車執行拖吊時疑未將車輪鎖固，導致車輛發生偏移。記者黃子騰／翻攝
林男將廂型車違停在板橋區長江路騎樓及人行道上。記者黃子騰／翻攝
林男將廂型車違停在板橋區長江路騎樓及人行道上。記者黃子騰／翻攝

人行道 監視器 違停

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