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疑未保持安全距離 國5南下宜蘭段大小5車連環撞、1人送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國道5號南下路段今天上午發生5車連環撞車禍，造成1人受傷送醫，現場事故車輛零件散落一地，滿目瘡痍，造成車流一度回堵2公里，所幸大約半小時排除事故車輛，駕駛酒測值均為零。

國九大隊表示，車禍事故發生於7時50分許，國5南向約33.4公里的內側車道，共有1輛大客車，4輛小客車連環追撞，立即派遣巡邏車、緩撞車及交維車輛前往，並通報消防車及救護車救人，由於當時上班尖峰，車流量大，一度造成回堵。

國九大隊初步調查，當時疑似先有兩輛車追撞，在內側車道的車輛乘客於下車擺放停車警示標誌時，又遭後方另一輛撞上來，造成腳部受傷，送醫無大礙。

5輛車駕駛酒側值均為零，詳細肇事原因尚待釐清中。國九大隊呼籲駕駛人行駛高速公路依限速規定行駛、隨時注意車前動態、保持安全距離及間隔，切勿疲勞駕駛。

疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供
疑似未留意前車動態及未保持安全距離，造成國5南下宜蘭路段的5車連環撞事故，1人受傷送醫。圖／國九大隊提供

國道 車禍 車道

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