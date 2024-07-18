南市1300萬消防化學車今剛交車 即奔馳山上工廠大火救災

台南市消防局今上午辦理新營分隊獲贈化學消防車捐贈儀式，適逢山上工廠大火，這輛市價逾1300萬元的化學消防車在儀式完成隨即投入救災行列，希望發揮最大救災能量。

帝寶工業公司今上午9點20分捐贈南市政府消防局新營消防分隊化學消防車1輛，市價逾1300萬元，市長黃偉哲代表接受捐贈，消防局長李明峯、立委賴惠員、市議員蔡育輝、王宣貿等人也到場感謝。

黃偉哲說，帝寶公司是國內知名車燈製造商，奉獻社會不遺餘力，過去曾捐贈紅外線熱顯像儀、救護車及災情勘查車給南市消防局，這次又捐贈化學消防車給新營消防分隊，提供消防人員進行各式災害搶救。

帝寶公司總裁許敘銘表示，取之於社會，用之於社會，對企業社會責任責無旁貸，盼生力軍加入，強化南市消防救災能量。

結果，在捐贈儀式進行中，陸續傳來山上工業區工廠大火，消防局緊急調派各分隊共39車、79人投入灌救，新營分隊這輛全新化學車也出勤駛往現場。

消防局說，該車駕駛室有通過ECE-R29碰撞測試，也包含多項安全行控系統，具備行車視野輔助、盲區警示、車身反光標示及歐規警示燈等行車警告裝置提升行車安全，車上配有CAFS壓縮空氣泡沫混合系統，特別適用於油類火警或化學災害，隨車裝備也配備了五用氣體偵測器、電動排煙機、新型熱顯像儀、各式電動破壞器材及第二預備電源系統等先進救災利器，總價值逾1300萬元，著實提升消防分隊救災能量，增加救援效率。