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影／台南工廠火警內有「大量化學物」濃煙猛烈 環保局發布空品警訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

今天上午8點44分台南市山上區明和里發生工廠火警，爆炸聲後冒出火球及濃煙竄升數公尺，相當駭人，台南市環保局發布火警空品提醒，目前風向為西北風，可能影響空氣品質範圍為 山上區。

環保局表示，消防隊已至現場控制火勢，提醒位在提醒範圍的民眾關閉門窗，如需外出，請戴口罩做好自我防護；環保局將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及微感器的監測數據，請民眾不必恐慌。

台南市消防局表示，工廠火警位在山上區明和里興旺85號，據報火煙冒出，已做廠房人員疏散無人受困，目前共出動39車79人1具無人機、消防機器人、奇美泡沫化學車、補給車（保西、學甲）前往灌救。

消防局目前掌握工廠為產協，內有化學原料甲醇、甲苯等物。

台南市山上區明和里發生工廠火警，火勢猛烈濃煙竄升數公尺，場面相當駭人。圖／讀者提供
台南市山上區明和里發生工廠火警，火勢猛烈濃煙竄升數公尺，場面相當駭人。圖／讀者提供
台南市山上區明和里發生工廠火警，火勢猛烈濃煙竄升數公尺，場面相當駭人。圖／讀者提供
台南市山上區明和里發生工廠火警，火勢猛烈濃煙竄升數公尺，場面相當駭人。圖／讀者提供
台南市山上區明和里發生工廠火警，火勢猛烈濃煙竄升數公尺，場面相當駭人。圖／讀者提供
台南市山上區明和里發生工廠火警，火勢猛烈濃煙竄升數公尺，場面相當駭人。圖／讀者提供
台南市環保局發布火警空品提醒，目前風向為西北風，可能影響空氣品質範圍為 山上區，請民眾注意。圖／取自環保局粉專
台南市環保局發布火警空品提醒，目前風向為西北風，可能影響空氣品質範圍為 山上區，請民眾注意。圖／取自環保局粉專

台南 火災 環保局 空氣品質

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