石油大亨寄禮物遭海關扣留？癡情婦欲匯20萬贖回遭警及時攔阻

桃園市大園區一名67歲許姓婦人，日前在網路上認識一名自稱石油大亨的男子，對方以甜言蜜語取得許婦的信任，隨後說要寄禮物給她，但包裹卡在海關，要先付新台幣20萬元才能領出。許婦信以為真，昨下午前往銀行匯款時，被行員察覺異狀，通報警方到場及時阻詐。

大園警方表示，許婦日前在網路上認識一名男子，男子自稱是從事開採石油的工作，許婦被對方的花言巧語騙得暈頭轉向，沒多久便掉入愛情陷阱之中。對方見許婦卸下心房，先是以工程機具臨時故障需要維修為由，誆騙許婦匯了30萬元，後續又稱要答謝許婦的恩情，寄了一份愛的禮物到台灣但遭海關扣留，需要支付20萬元才能領回。

許婦一時被愛沖昏頭，昨下午前往銀行打算匯款，但行員得知許婦的匯款目的後，覺得有異向警方通報。大園派出所員警到場了解，經檢視對話內容，馬上就識破這是詐騙集團的慣用手法，立即拿出新聞案例來勸說，許婦才驚覺遭到詐騙，感謝員警幫她守住辛苦存下的積蓄。