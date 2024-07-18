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路況熟悉仍遇劫…23歲陸軍上兵騎紅牌重機 返家途中魂斷南迴公路

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東南迴公路381.5公里華源橋路段，今晨發生貨車和650CC紅牌大型重機車對撞意外，造成23歲巴姓騎士當場死亡，55歲林姓貨車駕駛受傷送醫，詳細事故原因警方調查釐清中。

太麻里消防分隊表示，今天清晨5點50分接獲勤務中心通報，南迴公路381.5公里華源橋段有貨車與機車交通事故，立即出動太麻里91、71車及支援的知本91車前往救援。

警消抵達現場時，發現南下車道上1輛紅牌大型重機車嚴重扭曲變形，零件散落一地，騎士躺在路旁，可能在劇烈撞擊下，造成騎士右腳和身體分離，頭部重創，明顯死亡。

北上車道1輛貨車的車頭毀損嚴重，貨車司機腿部被方向盤卡住無法脫身，受困車內，消防隊員趕到，先破壞車門，合力將人救出，幸司機意識清醒，沒有生命危險，送往馬偕醫院救治。

車禍路段為4線道下坡段，貨車由南往北台東方向行駛，重機則由北往南太麻里方向行駛，對撞後，兩車分離約50公尺遠，顯見當下車速應該不慢，至於為何發生車禍原因，警方調查釐清中。

據了解，死者為23歲巴姓男子，是服務於陸軍太平營區的志願役上兵，今天休假返家途中不幸發生事故，單位接獲通知後立即依流程實施撫卹，並指派單位幹部慰問家屬並協助處理善後事宜。

單位同袍私下表示，巴平時工作表現認真，與同袍互動良好，一早得知巴發生事故，營上都很錯愕難過，事故地點距離巴的住家不算遠，且他都會騎重機車往返，路況很熟悉。

台東南迴公路381.5公里華源橋路段，今晨發生貨車和紅牌大型重機車對撞意外，造成休假返家的23歲巴姓志願役上兵當場死亡。圖／民眾提供
台東南迴公路381.5公里華源橋路段，今晨發生貨車和紅牌大型重機車對撞意外，造成休假返家的23歲巴姓志願役上兵當場死亡。圖／民眾提供

交通事故 南迴公路 台東 重機 陸軍

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