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疑車速過快…新北三芝區自撞石墩車頭全毀 女乘客骨折送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

趙男今天凌晨開車載李女出遊，行經新北市三芝區北海福座附近疑似車速過快，自撞路邊石墩車頭全毀，趙、李兩人自行脫困求援，救護人員到場檢視趙男些微擦傷、李女鎖骨骨折，所幸送醫急救沒有生命危險。趙男沒有酒駕，肇因待查。

據了解，趙姓男子（23歲）今天凌晨2時28分左右開車載著李姓女子（21歲）出遊，途中行經新北市三芝區北新路三段北海福座附近，疑似車速過快自撞路邊石墩護欄，導致車頭嚴重變形、保險桿掉落毀損，趙男、李女自行脫困求援。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視趙男進些微擦傷無大礙、李女右邊鎖骨骨折及右側肢體、胸口疼痛，緊急協助李女送醫急救，所幸沒有生命危險。趙男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市三芝區北海福座附近今天凌晨發生汽車自撞意外，造成一女受傷骨折送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區北海福座附近今天凌晨發生汽車自撞意外，造成一女受傷骨折送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區北海福座附近今天凌晨發生汽車自撞意外，造成一女受傷骨折送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區北海福座附近今天凌晨發生汽車自撞意外，造成一女受傷骨折送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區北海福座附近今天凌晨發生汽車自撞意外，造成一女受傷骨折送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區北海福座附近今天凌晨發生汽車自撞意外，造成一女受傷骨折送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

自撞 車禍

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