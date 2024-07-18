影／性侵幼童幼兒園大門遭噴漆 黑衣短褲嫌犯影像曝光

台北市信義區一家私立幼兒園，爆發園長兒子狼師對多名幼童性侵案件，今天凌晨，幼兒園兩家機構，鐵門遭人噴漆「性侵幼兒XXX（嫌犯姓名)」、「性侵幼兒」、「性侵XXX」。

噴漆嫌犯影像曝光，一名穿著深色衣物男子，拿噴漆罐到幼兒園及托嬰中心門口，趁四下無人時噴漆。

信義警分局表示，今天凌晨4時許，幼兒園王姓老師向警方報案，她接獲保全通知，鐵門遭人噴漆不雅字眼。

至於另一家遭噴漆的托嬰中心，也遭同一犯嫌噴漆，目前中心尚未報案。警方調閱案發地相關監視器影像，發現嫌犯搭乘車輛，已鎖定其身分，將依規定通知到案釐清案情經過。

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