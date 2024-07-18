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惡搞萊爾富！黑衣男爬進冰箱仰躺仿1動作 鐵證影片炎上

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

一名黑衣年輕男子，爬入高雄1家萊爾富超商的冰品櫃裡躺拍。圖／取自Threads
一名黑衣年輕男子，爬入高雄1家萊爾富超商的冰品櫃裡躺拍。圖／取自Threads

日前才有手搖飲店的女店員不滿客人壓線點單，竟調製出「口水手搖飲」，造成該加盟店被停業，她也可能面臨巨額求償。現在再傳出，有一名黑衣年輕男子，爬入高雄1家萊爾富超商的冰品櫃裡躺拍，疑似友人將過程的影片放上網，引起熱議。

一名網友昨天在Threads上傳1支影片，1名穿著黑衣服、黑色牛仔褲的年輕男子，與同行友人嬉鬧，他爬進冰品櫃後閉眼躺著，一旁友人關上冰箱門、還說「來看你囉」，疑似模擬「瞻仰遺容」。該名PO文的網友寫下，「西門町逃票少女：可不可謝謝你，可不可口水店員：萊爾富謝謝你，萊爾富8+9申請出戰」，影片字幕則是「怎麼可以踩進去萊爾富的生鮮冰箱裡呢」。

其他網友表示，「高雄萊爾富」、「唉，校門關比鬼門開還可怕」、「作為超商的我來說，這個我看到，心裡一定是想說一堆白癡，這些貨絕對要叫他們埋單，之後默默的打電話報警」、「萊爾富大概又要提告了，家長肯定又要出來哭了」、「年紀小小就學人家躺冰櫃？但麻煩要躺去殯儀館，先去登出」、「超可悲，這樣到底誰敢買東西，一下飲料加口水，一下東西被臭猴躺過」、「真的可憐，為什麼大家都很喜歡拍犯罪證明啊」。

一名黑衣年輕男子，爬入高雄1家萊爾富超商的冰品櫃裡躺拍。圖／取自Threads
一名黑衣年輕男子，爬入高雄1家萊爾富超商的冰品櫃裡躺拍。圖／取自Threads
一名黑衣年輕男子，爬入高雄1家萊爾富超商的冰品櫃裡躺拍。圖／取自Threads
一名黑衣年輕男子，爬入高雄1家萊爾富超商的冰品櫃裡躺拍。圖／取自Threads

Threads 影片 萊爾富超商

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