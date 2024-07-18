獨／高雄驚傳槍擊案 檳榔攤上周被撞今晨遭開槍…1人中彈

高雄市一輛黑色轎車11日凌晨衝撞新興區一處檳榔攤，造成檳榔西施手腳擦挫傷；未料今晨又傳遭人開槍。記者石秀華／翻攝

高雄市新興區一處檳榔處疑股東和他人有金錢糾紛，11日凌晨遭男子駕車衝撞，正在包檳榔的26歲檳榔西施蘇姓女子閃避不及，手腳擦挫傷；駕駛棄車搭接應車逃逸；警方事後帶回范姓車主及鄭姓男子釐清，未料，案件還在調查中，今晨檳榔攤又發生槍擊案，1人中彈送醫搶救，警方已逮一男，正釐清案情中。

新興警分局五福二路派出所於11日凌晨1時20分許接獲報案，指忠孝一路某檳榔攤前遭人開車衝撞，造成檳榔攤蘇姓女員工受傷，警方趕抵現場，滋事者駕駛的黑色Toyota轎車留在現場，駕駛搭後方黑色接應車逃逸。

受傷的蘇女幸僅手腳擦挫傷，送醫已無大礙；警方事後以車追人，先查出范姓車主（46歲），范聲稱車子交由鄭姓男子（19歲）使用，鄭男隨後被警方帶回調查。

警方初步調查，檳榔攤遭衝撞疑因幕後股東和他人有金錢糾紛所致，開車衝撞檳榔攤教訓意味濃厚。

未料，今天凌晨檳榔攤又傳出槍響，據了解，有人因此中彈受傷送醫搶救，警方事後逮捕一名涉案男子，已將他帶回調查。