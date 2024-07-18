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南迴公路清晨紅牌重機對撞貨車 騎士右腳斷離、頭部重創慘死

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東南迴公路351.5公里華源橋路段，今晨發生貨車和紅牌大型重機對撞車禍意外，造成騎士當場死亡，貨車駕駛受傷送醫，事故原因警方調查中。

太麻里消防分隊表示，今天清晨5點多，接獲勤務中心通知，351.5公里華源橋段有貨車與機車交通事故，立即出動太麻里91、71車及知本91車前往救援。

警消抵達現場時，發現1輛紅牌大型重機車嚴重扭曲變形，騎士在劇烈撞擊下，造成右腳和身體分離，頭部重創，明顯死亡。

貨車司機腿部被方向盤卡住無法脫身，受困車內，消防隊員趕到，合力將人救出，司機意識清醒，沒有生命危險。

據了解，車禍路段是ㄧ處4線道往下坡段，往來車輛車速都很快，貨車往台東方向行駛，重機往南，對撞後，兩車分離大越50公尺遠，顯見當下車速應該不慢，至於為何發生車禍原因，由警方調查釐清中。

撞擊力道大，貨車司機腿部被方向盤卡住無法脫身，受困車內，消防人員破壞車門司機救出。圖／民眾提供
撞擊力道大，貨車司機腿部被方向盤卡住無法脫身，受困車內，消防人員破壞車門司機救出。圖／民眾提供
台東南迴公路351.5公里華源橋路段，今晨發生貨車和紅牌大型重機對撞車禍意外，造成騎士當場死亡。圖／民眾提供
台東南迴公路351.5公里華源橋路段，今晨發生貨車和紅牌大型重機對撞車禍意外，造成騎士當場死亡。圖／民眾提供

交通事故 車禍 重機

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