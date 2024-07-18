夫妻受困電梯2天獲救 專家：應定期檢修、裝電話

台南一對夫婦個人住宅電梯故障且未帶手機，無法向外求援而受困2天，專家也覺得個案特殊，建議電梯內應設電話，方便對外聯絡。圖／讀者提供 台南市張姓夫妻剛從歐洲返家，因家中電梯故障受困2天，親人前晚9點多探視時聽到呼救，連忙打119求助，消防人員架梯入屋將2人救出，意識清楚但有脫水虛脫現象，送醫後無礙。中華民國電梯協會建議，住家裝設電梯除應定期檢修保養，應設置緊急雙向通話系統或電話，一旦故障，即便住家無人也方便聯繫求助。

據了解，55歲張姓男子與39歲妻子本月14日剛從歐洲回台南住處，夫妻在樓上洗衣服後，一起搭屋內的電梯下樓，因電梯故障受困在2、3樓間，兩人都沒有帶手機，電梯內雖然有對講機，但因屋內無其他人可以協助，鄰居雖然隱約聽到呼救聲，出門查看卻未異狀，直到前晚張男的岳母探視才發現，夫妻倆受困電梯兩天終於獲救。

原廠電梯業者指出，張家電梯已經有8年沒有原廠保養紀錄，不確定是否曾找其他廠商保養，不清楚電梯狀況。

中華民國電梯協會指出，依規定電梯每月要保養1次，且依不同種類與使用年限，每半年至3年要安全檢查一次，這次受困狀況很特殊，建議電梯內應設電話或室內對講機，遇緊急狀況可對外求援。

維修電梯的專家說，一般住宅大樓電梯有緊急對講按鈕可向社區管理員或電梯公司求助，受困或停電時不會有窒息危險，但管理室無人或無管理員、收訊也差時，電梯有無緊急雙向通話系統就非常重要；特別是豪宅、住家設置的獨立電梯，如無緊急通報系統，在電梯裝電話可對外求助。