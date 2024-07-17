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拿椅狠砸同事...竹南電子大廠無塵室衝突原因曝 受害者慘縫7針
苗栗縣竹南鎮一家上市電子大廠前天凌晨發生2名男性員工在無塵室作業時，疑因口角，其中一人拿起金屬板凳狠砸另一人7次，砸得對方頭破血流，傷者送醫後頭部、手部縫了多針，事後網路上又流出疑似受傷員工的傷勢照片及公司內部調查報告，兩人收貨時可能因推車使用順序起爭執，施暴者一時情緒失控暴走。
有網友在臉書社團「爆料公社」po出衝突發生當時約1分多鐘的監視影片，衝突事件因而曝光，PTT也流出疑似受害當事人的傷勢照片，頭部縫了5針、手部2針，另外還有疑似公司的內部調查報告。
報告顯示衝突發生在15日凌晨4點50分，兩人在收貨過程中，因使用推車順序發生爭執，施暴員工一時情緒失控，拿起鋼椅猛砸受害同事，事後他坦承當時情緒失控。
傷者送醫後除了縫合傷口，頭部經斷層掃描檢查結果沒有內出血，但出現輕微腦震盪的症狀。
這起內部員工作業時起衝突的事件，施暴者依勞基法被公司解雇，至於傷者是否要提告，警方將再聯繫受害當事人了解。
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