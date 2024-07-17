上阿里山避暑遇引擎冒煙下秒竟「火燒車」 20多歲情侶驚嚇逃跑求救

嘉義縣沈姓男子今天上午開車載女友上阿里山避暑遊玩，車輛行經阿里山公路51.5公里處時，引擎突然冒煙，他靠邊停車查看，濃煙突然從引擎蓋竄出並夾有火苗，沒多久燃燒起來，情侶倆嚇得躲避並報警求救，警方與消防隊到場搶救，但車輛已完全燒毀，幸好沒有人員受傷。

警方表示，今天中午11點3分接獲報案，阿里山公路51.5公里處有火燒車事件，警方與消防隊趕到現場，車輛已陷入火海，消防員拉水線搶救，撲滅火勢，但車輛已完全燒毀。

年約23歲沈男向警方表示，今天駕駛這輛車戴女友上阿里山避暑遊玩，車子開到這路段時，發現引擎冒煙，隨即將車輛停放路旁查看，剛下車引擎突然冒出火苗及濃煙竄出，火勢猛烈，趕快和女友遠離火燒車，並聯絡警、消。這輛車車齡約14年，不明白為何會發生火燒車。