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宮廟金爐旁驚見火燒車...彰化老翁燒死車內 死因待釐清

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市田坑路1段某宮廟金爐附近，今天中午有信徒拜拜後要燒金紙時，發現一輛汽車起火，消防局據派趕到現場將火撲滅，警方到場發現車內有具屍體，查出是78歲的吳姓老翁。家屬表示吳並無輕生傾向，警方將釐清死因。

警方調查，李姓報害人當時拜拜完，要到金爐燒金紙時，見到邊坡下方空地有一車輛汽車起火，車體幾乎被燒盡， 立即打119報案，消防局派遣水箱車到場，使用噴水槍撲滅，警方到場發現車上有屍體一具，經調閱監視器及聯繫家屬到場確認，確認死者是住彰化市石牌里的78歲吳姓車主。

依警方監閱監視器發現，吳男是上午11時20分駕車抵達現場，約11時30分許起火冒起濃煙，事發前後，當時均無其他人車出入；家屬表示，吳生前並無輕生傾向，不過，對他的死亡並無意見，將由檢方相驗，釐清是死因。

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彰化市田坑路1段某宮廟金爐附近，今天中午有信徒拜拜後要燒金紙時，發現一輛汽車起火，消防局據派趕到現場將火撲滅，警方到場發現車內有具男屍。圖／警方提供
彰化市田坑路1段某宮廟金爐附近，今天中午有信徒拜拜後要燒金紙時，發現一輛汽車起火，消防局據派趕到現場將火撲滅，警方到場發現車內有具男屍。圖／警方提供

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