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73歲老婦解除4筆定存...險被詐340萬 警察、郵局勸阻「保住老本」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

「傳統詐騙手法仍讓年長者難以分辨」，桃園市楊梅區73歲連姓婦人日前接獲詐騙集團成員利用電話加Line謊稱「證件遭人冒用」，被假扮檢察官、警官誆騙偵辦證件冒用案，連婦信以為真向郵局解除4筆定存約340萬匯款，郵局員機警通報，警方合力阻詐，連婦終於相信及感謝警方、郵局幫助保住「老本」。

楊梅警方今天表示，富岡所長陳赯麒、警員馮震新及馬維廷昨天下午接獲郵局通報，連婦前往郵局要求解除名下4筆定存金額，總共340萬元，連婦指稱接到檢察官、警官告知證件遭人冒用，要將錢轉至指定帳戶，被郵局人員阻止，陳赯麒等人一聽便知是詐騙集團手法，當即說明詐騙集團的套路詐財，合力安撫、勸說，連婦終於相信「遇到詐騙」。

對於警方和局行員的阻詐騙行為，連婦當場表達感謝、並表示，若不是警察的協助及關懷，她的積蓄可能會被騙得一毛不剩。

陳赯麒表示，接獲郵局行員通報疑似詐騙案，員警到場協助合力勸阻連婦，順利讓連婦相信和攔阻340萬元積蓄，警方呼籲民眾，接獲不明電話要求轉帳等話術，應提高警覺，任何疑慮可撥打165反詐騙專線或110專線求助。

73歲老婦人遭詐騙集團詐騙準備解約定存340萬，3員警力勸保住婦人老本。圖／警方提供
73歲老婦人遭詐騙集團詐騙準備解約定存340萬，3員警力勸保住婦人老本。圖／警方提供
詐騙集團用Line 詐騙話術，73歲老婦人險遭詐騙集團詐騙340萬元。圖／警方提供
詐騙集團用Line 詐騙話術，73歲老婦人險遭詐騙集團詐騙340萬元。圖／警方提供
73歲老婦人遭詐騙集團詐騙準備解約定存340萬，3員警力勸保住婦人老本。圖／警方提供
73歲老婦人遭詐騙集團詐騙準備解約定存340萬，3員警力勸保住婦人老本。圖／警方提供

桃園 檢察官 詐騙集團 警察 郵局

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