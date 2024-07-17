快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好意問「要自己塞嗎」遭女病患家屬穢罵 男護理師氣憤提告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名賴姓男護理師，昨晚在醫院值班巡房，他向病患家屬詢問一句「你們要自己塞嗎？」家屬誤為以護理師不願幫忙協處，雙方爆發口角，過程中病患家屬失控穢語嗆罵男護理師，讓護理師無法接受，怒對家屬提告妨害名譽

據了解，賴姓男子（26歲）市新北市某家公立醫院護理師，昨天晚上6時40分左右，他在醫院內巡房，準備幫某床病患更換肛門塞劑，賴男怕女病患不好意思，好意詢問家屬一句「你們有要自己塞肛門試劑嗎？」不料卻引起病患家屬不滿，誤認為護理師不願意幫忙回罵一句「這不是你們醫護人員要做的嗎？」引爆兩方口角。

過程中，病患家屬脫口穢語一句，其他醫護人員及其他病患家屬見狀，趕緊趨前勸離，報警協處。警方到場雙方已無衝突，抄登雙方資料後返回派出所。今天凌晨4時許，賴男越想越不是滋味，親赴派出所對家屬提告妨害名譽，並透過網路社群貼文「上班上到被病人家屬幹譙三字經….我一定告你」。

對此轄區警方表示，已受理報案，並開立受（處）理報案證明單。後續通知病患家屬到案說明，依妨害名譽送辦。警方呼籲，如有糾紛，請冷靜處理，如有不法，警方依法究辦。

新北市一名賴姓男護理師，遭病患家屬穢語嗆罵，警方獲報派員趕往協處。記者曾伯愷／翻攝
新北市一名賴姓男護理師，遭病患家屬穢語嗆罵，警方獲報派員趕往協處。記者曾伯愷／翻攝
新北市一名賴姓男護理師，遭病患家屬穢語嗆罵，怒對家屬提告妨礙名譽。記者曾伯愷／攝影
新北市一名賴姓男護理師，遭病患家屬穢語嗆罵，怒對家屬提告妨礙名譽。記者曾伯愷／攝影

妨害名譽 護理師 醫護人員

延伸閱讀

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

增辦第3次護理師考試 考選部：有效提供人力將續辦

「外遇前科犯」苦苓分析江坤俊和護理師互動：已是「老夫老妻」階段

護理師疑「為江坤俊離婚」 她預言女方下場：不會修成正果

相關新聞

上阿里山避暑遇引擎冒煙下秒竟「火燒車」 20多歲情侶驚嚇逃跑求救

嘉義縣沈姓男子今天上午開車載女友上阿里山避暑遊玩，車輛行經阿里山公路51.5公里處時，引擎突然冒煙，他靠邊停車查看，濃煙...

宮廟金爐旁驚見火燒車...彰化老翁燒死車內 死因待釐清

彰化市田坑路1段某宮廟金爐附近，今天中午有信徒拜拜後要燒金紙時，發現一輛汽車起火，消防局據派趕到現場將火撲滅，警方到場發...

73歲老婦解除4筆定存...險被詐340萬 警察、郵局勸阻「保住老本」

「傳統詐騙手法仍讓年長者難以分辨」，桃園市楊梅區73歲連姓婦人日前接獲詐騙集團成員利用電話加Line謊稱「證件遭人冒用」...

好意問「要自己塞嗎」遭女病患家屬穢罵 男護理師氣憤提告

新北市一名賴姓男護理師，昨晚在醫院值班巡房，他向病患家屬詢問一句「你們要自己塞嗎？」家屬誤為以護理師不願幫忙協處，雙方爆...

台中火車站內猛抽菸勸不聽 男子暴走飆罵狂推站務員

台鐵台中火車站今上午傳出1名身穿粉紅色上衣男子，在月台抽菸被站務員制止，未料他情緒失控當眾指著站務員咆哮、步步進逼，還動...

台中8旬嬤落水 從豐原漂到3公里外神岡區被發現遺體

台中市豐原區一名84歲阿嬤今天早上心情不好，中午失蹤，家人急尋找，在一處圳溝橋上找到她的外套和鞋子，警察和消防隊員沿圳搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。