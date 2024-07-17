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好意問「要自己塞嗎」遭女病患家屬穢罵 男護理師氣憤提告
新北市一名賴姓男護理師，昨晚在醫院值班巡房，他向病患家屬詢問一句「你們要自己塞嗎？」家屬誤為以護理師不願幫忙協處，雙方爆發口角，過程中病患家屬失控穢語嗆罵男護理師，讓護理師無法接受，怒對家屬提告妨害名譽。
據了解，賴姓男子（26歲）市新北市某家公立醫院護理師，昨天晚上6時40分左右，他在醫院內巡房，準備幫某床病患更換肛門塞劑，賴男怕女病患不好意思，好意詢問家屬一句「你們有要自己塞肛門試劑嗎？」不料卻引起病患家屬不滿，誤認為護理師不願意幫忙回罵一句「這不是你們醫護人員要做的嗎？」引爆兩方口角。
過程中，病患家屬脫口穢語一句，其他醫護人員及其他病患家屬見狀，趕緊趨前勸離，報警協處。警方到場雙方已無衝突，抄登雙方資料後返回派出所。今天凌晨4時許，賴男越想越不是滋味，親赴派出所對家屬提告妨害名譽，並透過網路社群貼文「上班上到被病人家屬幹譙三字經….我一定告你」。
對此轄區警方表示，已受理報案，並開立受（處）理報案證明單。後續通知病患家屬到案說明，依妨害名譽送辦。警方呼籲，如有糾紛，請冷靜處理，如有不法，警方依法究辦。
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