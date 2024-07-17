台中火車站內猛抽菸勸不聽 男子暴走飆罵狂推站務員

台鐵台中火車站今上午傳出1名身穿粉紅色上衣男子，在月台抽菸被站務員制止，未料他情緒失控當眾指著站務員咆哮、步步進逼，還動手推對方肩膀，最後甚至脫掉上衣行為相當脫序，警方趕到場時因男子沒再抽菸、站務員也不提告，全案依菸害防制法將男子函送台中衛生局裁處。

有民眾今上午在台中火車站目的，1名年約50、60歲男子身穿粉紅色上衣，因當眾在月台上抽菸有站務員上前制止，未料他當場暴走不斷用手指著對方飆罵，還一步一步進逼。

目擊民眾拍下當時過程，PO網表示「今天在台中火車站的事，這人屢勸不聽在站內抽菸，還作勢要打、狂推台鐵人員，現在真的什麼人神經病都有。」

鐵警台中分局指出，今天早上10點20分獲報，有1名男性乘客在台鐵台中站第二月台吸菸，被制止卻心生不滿和站務員起衝突，警方到場時男子已經沒繼續吸菸，站務員表示對方有碰觸他肩膀但未受傷，不願提告。

鐵警說，台中車站站區均為禁止抽菸區域，後續將調閱相關事證依菸害防制法第18條第1項第5款，及同法第40條第2項（2000元以上1萬元以下罰鍰），將男子函送衛生局裁處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康