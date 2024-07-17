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品牌磁磚高層疑酒駕連三撞肇逃 向警坦承：有喝威士忌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國內知名磁磚品牌高層廖男，疑酒駕行經新北鶯歌區連三撞導致車輪爆胎失控，撞倒7輛機車後肇事逃逸。警方循線在廖男公司門口攔下人車，廖男坦承喝了1杯威士忌開車，但拒絕酒測，警依法開罰18萬吊銷駕照，10小時後檢察官核准「鑑定許可書」廖男酒測值每公升零毫克，警依肇逃開處。

據了解，廖姓男子（60歲）是國內某知名磁磚公司經理，昨天凌晨零時許，他喝了1杯威士忌後開車離開，途中行經新北市鶯歌區鶯桃路往建國路方向行駛，疑似在鶯桃路鐵橋下撞及路邊水泥路緣，導致右前輪爆胎。

廖男沒有停車仍持續往前行駛，導致輪框磨地濺出不少火光，路過民眾怕發生意外報警協處。沒想到廖男人車經過鶯歌區永明街連撞兩次，導致路邊臨停7輛機車受波及，所幸現場沒有人傷。

警方循線在鶯桃路廖男任職公司門口攔下，廖男雖坦承駕車前飲用1杯威士忌，但卻拒絕酒測，員警當場告知廖男，依道路交通管理處罰條例35條4項2款製單舉發開罰18萬，並將車輛移置保管，同時報請檢察官核發鑑定許可書。

當天上午10時許，檢察官准予核發鑑定許可書，對廖男實施酒測值每公升為零毫克，仍依道交條例拒測、肇事駛離製單舉發。後續將通知各車主至所協助完成事故處理程序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
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李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝
李男疑似酒後開車，行經新北市鶯歌區連三撞，導致7輛機車被波及，警循線在廖男公司門口攔下人車，依法製單舉發。記者曾伯愷／翻攝

檢察官 肇逃 酒測 酒駕

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