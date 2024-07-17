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台中車站抽菸遭制止男子推打站務員 警將依法裁處

中央社／ 台中17日電

1名男子今天上午在台鐵台中站月台上抽菸，站務人員上前制止，他不滿嗆聲還脫去上衣推打站務人員，警方獲報到場後，站務人員不願提告，抽菸部分警方將蒐證後函請衛生局裁罰。

有網友今天在臉書（Facebook）社團貼文表示，1名男子今天在台鐵台中站月台上抽菸，站務人發現上前制止，不料男子卻情緒激動，作勢要毆打站務人員。貼文並附上影片，畫面中可見1名男子將上身衣服脫去後，不斷推打站務人員。

鐵路警察局台中分局今天發布新聞稿表示，台中分駐所今天上午10時20分接獲台鐵通報稱，有1名52歲男性旅客，於台鐵台中站第二月台抽菸，因遭制止而心生不滿，與站務員發生衝突，警方獲報後立即到場處理。

警方指出，員警到場後涉案男子已無抽菸行為，經詢問站務員表示，過程中雖男子有碰觸到他肩膀，但未成傷因此不願提出告訴。台中車站站區均為禁止抽菸區域，後續將調閱相關事證後，依菸害防制法規定，函請台中市衛生局裁處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

1名男子今天上午在台鐵台中站月台上抽菸，站務人員上前制止，他不滿嗆聲還脫去上衣推打站務人員。圖為台鐵區間車示意圖。圖／本報系資料照 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
1名男子今天上午在台鐵台中站月台上抽菸，站務人員上前制止，他不滿嗆聲還脫去上衣推打站務人員。圖為台鐵區間車示意圖。圖／本報系資料照 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市 台鐵 抽菸 衛生局 警察

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