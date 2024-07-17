桃園少年無照機車雙載連兩撞 釀1死1重傷

桃市昨天晚間發生死亡車禍，陳姓少年騎車載丁姓少年行經楊梅區楊湖路三段時疑視線不良先擦撞路邊大貨車，再與後方的未成年友人機車擦撞，陳姓少年不治，丁姓少年傷重送醫急救。

桃園市政府警察局楊梅分局今天向媒體表示，17歲陳姓少年昨天晚間10時許騎機車載17歲的丁姓少年，行經楊梅區楊湖路三段時，疑因天色昏暗視線不良擦撞停放路邊的大貨車。

警方指出，陳姓少年的機車倒地後，與騎在後方的友人、17歲何姓少年的機車發生擦撞；陳姓少年送醫後傷重不治，丁姓少年身體多處受傷，經送湖口鄉仁慈醫院急救，目前轉新北市林口長庚醫院救治。

警方表示，3名少年酒精檢驗值均為零，陳姓、何姓少年均未成年且無駕照，事故發生詳細原因待釐清；遭撞大貨車當時停放路邊，因有壓到白線故有妨礙他車通行違規情事，將依道路交通管理處罰條例開罰。