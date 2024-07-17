快訊

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

張國榮生前摯愛傳「擁新歡有2子」網批裝深情 唐鶴德關IG了

桃園少年無照機車雙載連兩撞 釀1死1重傷

中央社／ 桃園17日電

桃市昨天晚間發生死亡車禍，陳姓少年騎車載丁姓少年行經楊梅區楊湖路三段時疑視線不良先擦撞路邊大貨車，再與後方的未成年友人機車擦撞，陳姓少年不治，丁姓少年傷重送醫急救。

桃園市政府警察局楊梅分局今天向媒體表示，17歲陳姓少年昨天晚間10時許騎機車載17歲的丁姓少年，行經楊梅區楊湖路三段時，疑因天色昏暗視線不良擦撞停放路邊的大貨車。

警方指出，陳姓少年的機車倒地後，與騎在後方的友人、17歲何姓少年的機車發生擦撞；陳姓少年送醫後傷重不治，丁姓少年身體多處受傷，經送湖口鄉仁慈醫院急救，目前轉新北市林口長庚醫院救治。

警方表示，3名少年酒精檢驗值均為零，陳姓、何姓少年均未成年且無駕照，事故發生詳細原因待釐清；遭撞大貨車當時停放路邊，因有壓到白線故有妨礙他車通行違規情事，將依道路交通管理處罰條例開罰。

交通事故 未成年 車禍 長庚

延伸閱讀

桃園3少年機車夜遊撞上違停大貨車 釀1死2傷

疑路況不熟！桃園大貨車撞限高鋼架 現場拆架脫困

前方紅燈煞不住…台61西濱大車追撞夾扁車頭 駕駛無生命跡象

台78線大貨車疑撞拖吊車翻覆 靠近國道1匝道口大塞車

相關新聞

台中西屯浮屍身分確認 凌晨通報失蹤的英國補教女師

台中市消防局在今天上午前往西屯區龍德路附近的內新庄仔溪搜溺，發現一名白人女子，已明顯死亡，警方獲報到場採證，發現女子無身...

影／台中併排亂停車 害自行車女騎士撞摔翻一圈

台中市沙鹿區光華路有轎車並排停車，一名女子騎自行車要閃躲時不慎擦撞，人車摔倒翻了一圈；清水警方表示，未接到騎士報案，並排...

影／搞笑！車手選在警察巡邏箱前取款遭逮 被害人趁隙落跑

新北市淡水區昨天有1名20歲詐騙集團車手，選在警察巡邏箱前面交70萬元，當場被逮捕，被害的65歲婦人因為心虛，竟然趁員警...

影／台中七旬翁左轉疑恍神 先撞機車騎士再撞4車釀2傷

台中市七旬黃姓老翁在昨天開車行經北區時欲左轉，疑左轉時恍神，先撞上剛欲起步的李姓機車騎士，接著車輛再失控，撞上路邊停車的...

桃園3少年機車夜遊撞上違停大貨車 釀1死2傷

桃園市3名少年昨晚分乘兩輛機車，行經楊梅區楊湖路三段，疑視線不良， 擦撞路邊違停大貨車，造成1死1重傷1輕傷，警方今天上...

台中西屯龍德路大排今傳浮屍 消防隊打撈上岸疑外國女子

台中市西屯區龍德路的大排是內新庄仔溪，今天上午10時許，台中市消防局獲報，大排內疑有民眾受困，消防隊前往打撈，發現女子已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。