快訊

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

張國榮生前摯愛傳「擁新歡有2子」網批裝深情 唐鶴德關IG了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中併排亂停車 害自行車女騎士撞摔翻一圈

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區光華路有轎車並排停車，一名女子騎自行車要閃躲時不慎擦撞，人車摔倒翻了一圈；清水警方表示，未接到騎士報案，並排停車違規行為可處罰2400元。

熱心民眾在臉書沙鹿之美PO影片留言說，前幾天目擊車禍，在沙鹿區家樂福北側光華路上，如影片中，一名女子騎自行車為閃避路邊違停車輛行駛到靠內側道路，導致擦撞，自行車騎士跌倒在地，幸好後面來車保持適當距離，未發生憾事，PO文民眾勸違規臨停駕駛人，「今天如果跌倒在地的是您的家人做何感想？」他也提醒自行車或機車騎士，閃避臨停車輛，一定要注意後方來車。

清水分局今天說明，此交通事故當事人未向警方報案，檢視民眾所PO影像，並排停車轎車已違反道路交通管理處罰條例第56條第2項並排停車規定，警方受理後將予以開罰並處2400元罰鍰，同時也應承擔本件交通事故肇事責任。

警方表示，有關腳踏車騎乘方式，依據道路交通安全規則第124條第4項規定，與前車之間應保持隨時可以煞停距離，變換車道時，應該讓直行車先行，並應注意安全距離。

警方呼籲用路人切勿違規停車，如果發生交通事故仍應負擔肇事責任，不論任何車種於道路行駛時，除應注意車前狀態，並應注意周遭人車，維護自己及他人生命財產安全。

台中市沙鹿區光華路有併排停車，女子騎自行車閃避時擦撞摔車。圖／取自臉書沙鹿之美
台中市沙鹿區光華路有併排停車，女子騎自行車閃避時擦撞摔車。圖／取自臉書沙鹿之美

交通事故 影片 自行車

延伸閱讀

影／豐原自行車出租店電池倉庫大火 燒毀10多輛車

影／男分心騎機車、老婦逆向騎自行車相撞 1人重傷尚未脫險

豐原機車和自行車撞 婦人OHCA 急救後恢復心跳

花蓮推「12條自行車步道」完成路線抽大獎 盼吸引騎士住宿

相關新聞

台中西屯浮屍身分確認 凌晨通報失蹤的英國補教女師

台中市消防局在今天上午前往西屯區龍德路附近的內新庄仔溪搜溺，發現一名白人女子，已明顯死亡，警方獲報到場採證，發現女子無身...

影／台中併排亂停車 害自行車女騎士撞摔翻一圈

台中市沙鹿區光華路有轎車並排停車，一名女子騎自行車要閃躲時不慎擦撞，人車摔倒翻了一圈；清水警方表示，未接到騎士報案，並排...

影／搞笑！車手選在警察巡邏箱前取款遭逮 被害人趁隙落跑

新北市淡水區昨天有1名20歲詐騙集團車手，選在警察巡邏箱前面交70萬元，當場被逮捕，被害的65歲婦人因為心虛，竟然趁員警...

影／台中七旬翁左轉疑恍神 先撞機車騎士再撞4車釀2傷

台中市七旬黃姓老翁在昨天開車行經北區時欲左轉，疑左轉時恍神，先撞上剛欲起步的李姓機車騎士，接著車輛再失控，撞上路邊停車的...

桃園3少年機車夜遊撞上違停大貨車 釀1死2傷

桃園市3名少年昨晚分乘兩輛機車，行經楊梅區楊湖路三段，疑視線不良， 擦撞路邊違停大貨車，造成1死1重傷1輕傷，警方今天上...

台中西屯龍德路大排今傳浮屍 消防隊打撈上岸疑外國女子

台中市西屯區龍德路的大排是內新庄仔溪，今天上午10時許，台中市消防局獲報，大排內疑有民眾受困，消防隊前往打撈，發現女子已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。