影／台中併排亂停車 害自行車女騎士撞摔翻一圈

台中市沙鹿區光華路有轎車並排停車，一名女子騎自行車要閃躲時不慎擦撞，人車摔倒翻了一圈；清水警方表示，未接到騎士報案，並排停車違規行為可處罰2400元。

熱心民眾在臉書沙鹿之美PO影片留言說，前幾天目擊車禍，在沙鹿區家樂福北側光華路上，如影片中，一名女子騎自行車為閃避路邊違停車輛行駛到靠內側道路，導致擦撞，自行車騎士跌倒在地，幸好後面來車保持適當距離，未發生憾事，PO文民眾勸違規臨停駕駛人，「今天如果跌倒在地的是您的家人做何感想？」他也提醒自行車或機車騎士，閃避臨停車輛，一定要注意後方來車。

清水分局今天說明，此交通事故當事人未向警方報案，檢視民眾所PO影像，並排停車轎車已違反道路交通管理處罰條例第56條第2項並排停車規定，警方受理後將予以開罰並處2400元罰鍰，同時也應承擔本件交通事故肇事責任。

警方表示，有關腳踏車騎乘方式，依據道路交通安全規則第124條第4項規定，與前車之間應保持隨時可以煞停距離，變換車道時，應該讓直行車先行，並應注意安全距離。