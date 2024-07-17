快訊

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

張國榮生前摯愛傳「擁新歡有2子」網批裝深情 唐鶴德關IG了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／搞笑！車手選在警察巡邏箱前取款遭逮 被害人趁隙落跑

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨天有1名20歲詐騙集團車手，選在警察巡邏箱前面交70萬元，當場被逮捕，被害的65歲婦人因為心虛，竟然趁員警壓制嫌犯沒空，直接騎機車逃跑。員警趕緊拿出手機拍下車號，以車追人找她回來協助釐清案情。

淡水警分局中山路派出所副所長羅勝昌，昨天下午2時許出勤去簽巡邏表時，在水源街一段發現1個年輕人拿著手提袋在路旁徘徊，像是在等人，行跡很可疑，於是暗中觀察。

後來有1名65歲婦人騎機車到達，20歲沈姓男子便走進中興里市民活動中心，取出預藏在內的偽造投資收據，2人在騎樓公布欄警方巡邏箱前面交70萬元現金。

副所長羅勝昌立即衝出來壓制逮捕沈姓車手，婦人見狀心虛害怕，竟然不顧員警請她留下來協助調查，趁員警壓制嫌犯無法鬆手離身，直接騎機車逃跑，羅勝昌只好騰出1隻手，拿手機先拍下婦人的機車牌照。

隨後支援警網趕抵將沈姓車手帶回派出所，他坦承接受詐騙集團指示面交取款。警方再透過車籍資料前往婦人家中說明，請她配合製作筆錄釐清案情，原來是透過臉書投資廣告，聽信詐騙集團下載APP，約定面交70萬元現金，幸好沒有損失。警詢後將沈男依詐欺罪嫌、違反洗錢防制條例移送士林地檢署偵辦。

淡水區昨天有1名詐欺車手（右下），選在警察巡邏箱前面交取款，員警剛好要來巡簽，埋伏逮人。而被害人竟然趁員警壓制嫌犯沒空，直接騎機車逃跑。記者林昭彰／翻攝
淡水區昨天有1名詐欺車手（右下），選在警察巡邏箱前面交取款，員警剛好要來巡簽，埋伏逮人。而被害人竟然趁員警壓制嫌犯沒空，直接騎機車逃跑。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 車手

延伸閱讀

商人被詐千萬還邀友投入被罵醒 嘉檢起訴16車手

「台版柬埔寨」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 判關7年半定讞

少年車手私吞百萬詐騙贓款遭囚禁 中和警攻堅逮5人

假外籍女軍官詐財84萬 再行騙百萬遭中市警攔阻

相關新聞

台中西屯浮屍身分確認 凌晨通報失蹤的英國補教女師

台中市消防局在今天上午前往西屯區龍德路附近的內新庄仔溪搜溺，發現一名白人女子，已明顯死亡，警方獲報到場採證，發現女子無身...

影／台中併排亂停車 害自行車女騎士撞摔翻一圈

台中市沙鹿區光華路有轎車並排停車，一名女子騎自行車要閃躲時不慎擦撞，人車摔倒翻了一圈；清水警方表示，未接到騎士報案，並排...

影／搞笑！車手選在警察巡邏箱前取款遭逮 被害人趁隙落跑

新北市淡水區昨天有1名20歲詐騙集團車手，選在警察巡邏箱前面交70萬元，當場被逮捕，被害的65歲婦人因為心虛，竟然趁員警...

影／台中七旬翁左轉疑恍神 先撞機車騎士再撞4車釀2傷

台中市七旬黃姓老翁在昨天開車行經北區時欲左轉，疑左轉時恍神，先撞上剛欲起步的李姓機車騎士，接著車輛再失控，撞上路邊停車的...

桃園3少年機車夜遊撞上違停大貨車 釀1死2傷

桃園市3名少年昨晚分乘兩輛機車，行經楊梅區楊湖路三段，疑視線不良， 擦撞路邊違停大貨車，造成1死1重傷1輕傷，警方今天上...

台中西屯龍德路大排今傳浮屍 消防隊打撈上岸疑外國女子

台中市西屯區龍德路的大排是內新庄仔溪，今天上午10時許，台中市消防局獲報，大排內疑有民眾受困，消防隊前往打撈，發現女子已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。