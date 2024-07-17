影／搞笑！車手選在警察巡邏箱前取款遭逮 被害人趁隙落跑

新北市淡水區昨天有1名20歲詐騙集團車手，選在警察巡邏箱前面交70萬元，當場被逮捕，被害的65歲婦人因為心虛，竟然趁員警壓制嫌犯沒空，直接騎機車逃跑。員警趕緊拿出手機拍下車號，以車追人找她回來協助釐清案情。

淡水警分局中山路派出所副所長羅勝昌，昨天下午2時許出勤去簽巡邏表時，在水源街一段發現1個年輕人拿著手提袋在路旁徘徊，像是在等人，行跡很可疑，於是暗中觀察。

後來有1名65歲婦人騎機車到達，20歲沈姓男子便走進中興里市民活動中心，取出預藏在內的偽造投資收據，2人在騎樓公布欄警方巡邏箱前面交70萬元現金。

副所長羅勝昌立即衝出來壓制逮捕沈姓車手，婦人見狀心虛害怕，竟然不顧員警請她留下來協助調查，趁員警壓制嫌犯無法鬆手離身，直接騎機車逃跑，羅勝昌只好騰出1隻手，拿手機先拍下婦人的機車牌照。