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影／台中七旬翁左轉疑恍神 先撞機車騎士再撞4車釀2傷
台中市七旬黃姓老翁在昨天開車行經北區時欲左轉，疑左轉時恍神，先撞上剛欲起步的李姓機車騎士，接著車輛再失控，撞上路邊停車的4輛機車，造成2人受傷，經查，黃、李都無酒精濃度，初判是黃翁未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因待查。
經查，黃姓老翁（79歲）在昨天晚間6時許，開車由北區進化北路方向，沿中清路一段欲左轉太原北路，往忠太東路方向行駛，當時李姓男子（48歲）騎機車載人剛起步，欲沿中清路往進化北路方向行駛，未料黃翁左轉時疑恍神，直接撞上李車後，再碰撞路旁4輛機車，造成2人受傷。
此案造成李男與乘客等二人手、腳擦挫傷，無生命危險，經警方酒測，兩名駕駛都無酒精濃度，已調閱相關監視器畫面釐清肇事原因，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。
第二分局呼籲民眾，疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因的前幾名，風險不亞於酒駕。再次提醒駕駛朋友，不管是騎車或開車，充分休息後再上路，以保障自己與他人的用路安全。
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