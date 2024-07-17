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宜蘭台7甲線米摩登路段落石斷路 汽車遭砸損無人傷亡

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣大同鄉台7甲線中橫公路宜蘭支線36.7公里處米摩登路段，昨晚受到午後雷陣雨影響，邊坡發生落石坍方，1輛從台中開往宜蘭的自小客車遭落石砸損困住，車內1男1女沒有受傷，脫困後住在附近民宿，今早下山；公路局當晚搶通，晚上10時50分許開放通行。

三星警分局表示，昨（16）日下午6時18分南山派出所獲報，台7甲線36.7公里處有落石造成民眾受困，詢問得知是30多歲的賴姓男子載著女友，從台中開往宜蘭，卻被落石砸中；警方到現場發現車輛被土石困住，車頂、前擋風、後擋風都有破損，賴男2人受困車內沒有受傷，脫困後被帶往南山派出所安置。

公路局東區養護工程分局指出，近日午後雷陣雨頻繁，山區容易坍方、落石，昨天晚上9時半接獲通報，米摩登路段36.7公里落石阻斷道路且有車輛受困，獨立山工務段到現場清路，10時50分許清理完成；因持續降雨，搶修人員、機具留在現場警戒，採取管制通行。

據了解，賴男和女友從宜蘭到台中遊玩，昨晚回程時遇到這次事故，雖未受傷也頗受驚嚇，脫困後先到派出所休息，之後到南山村附近民宿過夜，等待拖吊車業者把愛車拖下山；今天上午10時許拖吊車業者把車拖走，賴男2人也坐上拖吊車，目前已平安抵返宜蘭。

賴姓男子駕車載女友到台中玩，回程時走中橫公路宜蘭支線，卻被落石砸中，所幸2人皆無受傷。圖／警方提供
賴姓男子駕車載女友到台中玩，回程時走中橫公路宜蘭支線，卻被落石砸中，所幸2人皆無受傷。圖／警方提供
台7甲線36.7公里昨天下午6時許落石坍方，公路局當晚搶通，10時50分許開放通行，現場持續管制。圖／警方提供
台7甲線36.7公里昨天下午6時許落石坍方，公路局當晚搶通，10時50分許開放通行，現場持續管制。圖／警方提供

女友 宜蘭 落石

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