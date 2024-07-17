騎士背包洞開鈔票沿路飛 中警扮柯南2萬歸原主

台中一名重機騎士隨身背包拉鍊斷裂，放在背包裡鈔票沿路飛落，警方今天表示，接獲民眾報案撿獲近2萬元現金後，短短3小時找到失主楊姓男子，楊男為找回5天營業所得感動不已。

台中市警察局第四分局大墩派出所日前接獲民眾報案指稱，在南屯區大墩十一街與文心路口，沿路撿了近2萬元的千元大鈔，加上陸續有民眾撿拾鈔票至警所，員警立即調閱周邊路口監視器鏡頭，無奈鏡頭角度問題，無法直接拍到鈔票是從哪部車輛掉落，於是返回現地訪查周邊住戶。

警方指出，從鄰近社區保全口中得知在事件發生時，曾看到1輛道路救援車大聲鳴按喇叭，研判救援車輛可能發現前方有鈔票散落，因而有按喇叭提醒動作。

經警方聯繫上這輛救援車駕駛，證實因看到1輛疾駛中紅牌大重機皮包不慎掉落，於是善意提醒，員警再根據這項線索調閱沿線監視器畫面鎖定車輛，終於聯繫上楊姓車主。

楊男向警方表示，騎乘重機疑因風勢過大，造成隨身側背包拉鍊斷裂，裡面2萬餘元的鈔票漫天飛舞，自己卻後知後覺，由於這是經營機車維修5天營業所得，驚慌失措的他趕忙向鄰近警所報案。

楊男說，沒想到短短3小時，全數失而復得，在聽聞員警講述曲折難尋、卻不放棄物歸原主的精神，內心感動不已，若非有員警鍥而不捨幫忙，這5天等於做白工。