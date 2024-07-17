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桃園3少年機車夜遊撞上違停大貨車 釀1死2傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市3名少年昨晚分乘兩輛機車，行經楊梅區楊湖路三段，疑視線不良， 擦撞路邊違停大貨車，造成1死1重傷1輕傷，警方今天上午查明大貨車司機違規停放路邊將依過失致死罪嫌函送法辦。

楊梅警方調查，陳姓、丁姓少年與何姓少年（均17歲）昨天7時，陳姓、丁姓少年共乘一輛普重機車、何姓少年自己騎一輛普重，相約出外夜遊，3人均無照駕駛，至晚上10時許，3人騎車返家，行經楊梅區楊湖路三段，陳姓、丁姓少年疑因天色昏暗、視線不良，不慎擦撞路邊違規停放大貨車。

陳姓、丁姓少年的機車撞擊大貨車猛烈甩開摔車路中，後方何姓少年閃避不及撞上，兩機車撞擊嚴重，零件四處散落，陳姓、丁姓少年被連續撞擊倒臥路中傷重昏迷，何姓少年手腳擦挫傷輕傷，現場血跡斑斑、一片混亂。

119消防人員到場救護，陳姓、丁姓少年倒臥路中、血跡玟斑傷勢嚴重，119緊急送醫急救，陳姓少年緊急送醫宣告不治，丁姓少年傷重昏迷仍在加護病房搶救，有生命危險之虞，何姓少年手腳擦挫傷無生命危險，3少年經抽血和酒測值均為0，警方詢問何姓少年釐清車禍肇事究責。

楊梅警方表示，陳姓、丁姓2少年無照駕駛騎乘機車，路邊停放大貨車被查違規，交通大隊事故處理小組以該輛大貨車停放壓到白線，有妨礙他車通行違規行為，依道路交通管理處罰條例56條1項5款「顯有妨礙其他人、車通行處所停車」，警方將針對大貨車司機依過失致死罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

楊梅3少年機車夜遊撞擊路邊大貨車，車禍現場零亂1死1重傷1輕傷。圖／警方提供
楊梅3少年機車夜遊撞擊路邊大貨車，車禍現場零亂1死1重傷1輕傷。圖／警方提供
楊梅3少年機車夜遊撞擊路邊大貨車，車禍現場零亂1死1重傷1輕傷。圖／警方提供
楊梅3少年機車夜遊撞擊路邊大貨車，車禍現場零亂1死1重傷1輕傷。圖／警方提供
楊梅3少年機車夜遊撞擊路邊大貨車，車禍現場零亂1死1重傷1輕傷。圖／警方提供
楊梅3少年機車夜遊撞擊路邊大貨車，車禍現場零亂1死1重傷1輕傷。圖／警方提供
楊梅3少年機車夜遊撞擊路邊大貨車，車禍現場零亂1死1重傷1輕傷。圖／警方提供
楊梅3少年機車夜遊撞擊路邊大貨車，車禍現場零亂1死1重傷1輕傷。圖／警方提供

桃園地檢署 車禍 過失致死

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