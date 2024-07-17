雄檢掃蕩非法賭博電玩 抄掉鼓山、三民2處遊藝場追藏鏡人

鼓山區「集鎮」娛樂城涉嫌經營賭博電玩，利用年中慶邀請百餘名會員到店裡消費，因行徑囂張，檢警發動掃蕩，帶回員工、賭客共110人，趙姓負責人被檢方依賭博罪嫌聲押獲准；日前三民區「戰群」遊藝場，也涉嫌從事賭博，檢警掃蕩帶回26人，訊後均以5至30萬元交保，兩波行動斬獲189台賭博電玩，將續追藏鏡人。

高雄市鼓山區九如四路的集鎮娛樂城，是會員制電玩業者，7月10日舉辦年中慶，廣邀會員到店裡消費，可以吃免費餐點，吸引98名賭客去光顧。

7月10日晚間8時50分，店裡高朋滿座，在機台前涉嫌賭電玩，警方見時機成熟，在主任檢察官林志祐、檢察官許怡萍指揮下，立即包圍查緝。

警方在店內查獲趙姓負責人（42歲）及員工12人，以及賭客98人，人數共110人，得派2輛警用巴士才載回這群人回警局調查。

警方在娛樂城內查扣65台電玩機台，機台內的現金就有100萬餘元，另在櫃台和保險箱中，搜出117萬多元，總共查扣219萬元，金額不少，並扣得帳冊、營收表、彩票等物。

其中趙姓負責人及顏姓女店長，經檢方複訊後，認為2人有湮滅證據、勾串共犯之虞，向法院聲押，趙裁定羈押禁見，顏女15萬元交保；其餘被告則經檢方複訊後，以2至10萬元不等交保。

「集鎮」娛樂城被掃蕩後，三民區河北路「戰群」遊藝場，也傳出以合法掩護非法，內部擺滿賭博機台供賭客把玩，經檢察官許怡萍指揮，日前發動搜索，扣到賭博機台124台、現金149萬餘元、機板145片、贈分卷、計分卡等物。